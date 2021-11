Flavio Junior Bianchi. Questo è l'uomo che regala un punto al Genoa a pochi secondi dal 90' e salva (probabilmente) la panchina di Ballardini. I Rossoblu approcciano bene la gara e sfiorano il gol con Caicedo dopo pochi minuti. Al 13' un fallo di mano di Fiamozzi appena dentro l'area genera un rigore a favore dei genoani. Criscito calcia da specialista e Vicario non può nulla. I toscani abbozzano una reazione ma non provocano problemi a Sirigu. Intorno al 60' Andreazzoli cambia la sua squadra con 3 cambi: i toscani si rianimano e in 10 minuti ribaltano il risultato. Prima la rete di Di Francesco su assist di Zurkowski che poi si trasforma in uomo gol con una bella concluisione dalla distanza. I padroni di casa sognano il sesto posto, ma vengono raggiunti nel finale dal mancino di Bianchi, abile a raccogliere l'assist di Caicedo. Pareggio che, guardando i 90', si può considerare giusto.

Federico Di Francesco, Empoli-Genoa Credit Foto Getty Images

Ad

Il Tabellino

Serie A Empoli-Genoa: probabili formazioni e statistiche IERI A 15:41

EMPOLI-GENOA 2-2

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Fiamozzi (79'Ismajili), Tonelli, Viti, Marchizza (59'Parisi); Haas (59'Zurkowski), Stulac (59'Stulac), Bandinelli (46'Cutrone); Henderson; Di Francesco, Pinamonti

GENOA (3-5-1-1): Sirigu; Masiello, Vasquez, Criscito; Biraschi (74'Ghiglione), Sturaro (69'Behrami), Badelj, Rovella (69'Kallon), Cambiaso (78'Melegoni); Galdames (74'Bianchi); Caicedo.

GOL:13'Criscito (R.), 62'Di Francesco, 71'Zurkowski, 89'Bianchi

ASSIST: Zurkowski, Caicedo

AMMONIZIONI: Rovella, Masiello, Vasquez

ARBITRO: Pairetto

La cronaca in 6 momenti chiave

4'-CAICEDO! CHE ERRORE! Assist di BADELJ dalla destra, l'ex Lazio controlla e calcia male di esterno da buona posizione. Palla fuori

10'-RIGORE PER IL GENOA! Mano di FIAMOZZI su cross di GALDAMES. Serve il controllo Var per capire se il fallo sia avvenuto all'interno dell'area.

13'-CRISCITO TRASFORMA! Palla all'angolino. Vicario sfiora ma non può nulla. 0-1 GENOA.

62'-GOLLL! DI FRANCESCO! 1-1! Pinamonti lavora un gran pallone per ZURKOWSKI che sfonda sulla destra e sforna un assist a centro area per DI FRANCESCO che ha tempo per controllare e girare in rete.

71'-ZURKOWSKI! 2-1! Che gol! Prende palla sulla trequarti punta l'area e calcia verso la porta da fuori. Palla leggermente deviata da Badelj che finisce all'angolo destro della porta.

89'-BIANCHI! PAREGGIO GENOA!! Filtrante in area toccato da CAICEDO che libera davanti alla porta BIANCHI che calcia bene e mette in rete. 2-2!

Il Migliore

Szymon ZURKOWSKI: entra al 60' ed è devastante. Assist e gol, il suo ingresso cambia radicalmente la serata dell'Empoli.

Promosso

Federico DI FRANCESCO: ritrova il gol che lo riscatta dopo una prima ora di gioco poco spumeggiante. Terza rete stagionale, ora è chiamato a mantenersi decisivo negli ultimi metri.

Bocciato

Riccardo FIAMOZZI: provoca il rigore dello 0-1 con un fallo di mano evitabile e nel finale stava per regalare un ulteriore palla gol al Genoa.

Il Momento social

Non perdere lo spettacolo della UCI Track Champions League! Il nuovo evento del ciclismo su pista in esclusiva su Eurosport Player e Discovery+. Sorpassi mozzafiato, volate al limite, cadute, sbandate e record. Tutti i migliori del mondo della pista si sfideranno a partire dal 6 novembre alle 18.40 in uno show unico e completamente nuovo, tutto in diretta streaming integrale. Non mancate!

Milan-Inter: numeri, statistiche e curiosità

Serie A Le pagelle di Sassuolo-Empoli 1-2: Scamacca delude, bene Henderson 31/10/2021 A 16:41