Fiorentina no mercy! La viola di Vincenzo Italiano ottiene la terza vittoria consecutiva, batte la Salernitana di Colantuono con il punteggio di 4-0 e continua a volare in classifica (momentaneamente al 5° posto). Credere alla qualificazione europea, oggi, non è così utopistico. A decidere la contesa la solita doppietta di Vlahovic (32 gol nell'anno solare), una bomba di Jack Bonaventura e il gol di Maleh (secondo consecutivo). La Salernitana rimane ferma all’ultimo posto in classifica (8 punti), subisce altri 4 gol (37 totali) e aggiunge un’altra sconfitta alle 12 già accumulate in questa stagione.

Giacomo Bonaventura ha preso parte a cinque reti in questa Serie A (due gol, tre assist), tante quante in tutto lo scorso campionato ma con la metà delle presenze (17 v 34) [Dati OPTA]

Fiorentina-Salernitana 4-0 (1-0 primo tempo)

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola (87' Venuti), Milenkovic (46' Igor), Martinez Quarta, Biraghi (87' Terzic); Bonaventura, Torreira, Duncan (79 Maleh); Callejon (72' Sottil), Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano.

SALERNITANA (4-4-1-1): Belec; Veseli (46' Delli Carri), Gyomber, Bogdan, Ranieri (91' Jaroszynski); Kechrida, Coulibaly L., Obi (62' Schiavone), Kastanos (52' Bonazzoli); Ribery (91' Di Tacchio), Simy. All. Colantuono

Arbitro: Davide Ghersini di Genova

Gol: 31' Bonaventura, 51' Vlahovic, 84' Vlahovic, 90' Maleh

Assist: Duncan (2-0 Fiorentina), Sottil (3-0 Fiorentina)

Ammoniti: Milenkovic, Kastanos,

Espulsi: nessuno

La cronaca in 10 momenti chiave

18'- RIPARTENZA SALERNITANA! Kastanos se ne va sulla destra e mette in mezzo per Simy, l'attaccante appoggia su Ribery, il francese allarga per Coulibaly, sinistro incrociato e palla larga di poco.

28'- GONZALEZ DI TESTA! Muove bene la palla la Fiorentina, cross morbido di Callejon, gran taglio di Nico Gonzalez e colpo di testa alto di poco.

31'- RETEEEEEEEEEE! 1-0 FIORENTINA! BONAVENTURA! Ennesimo cross di Callejon dalla destra, respinge Veseli al limite dell'area, si fionda sul pallone Jack Bonaventura e la mette a fil di palo con il collo-esterno destro. Belec non irreprensibile, ma non la vede partire.

43'- TERRACCIANO CHIUDE SU OBI! Ripartenza Salernitana, filtrante di Ribery per Obi, sinistro di prima intenzione dell'ex Inter che viene rimpallato dall'uscita bassa del portiere viola.

51'- RETEEEEEEEE! 2-0 FIORENTINA! VLAHOVIC! Transizione veloce dei viola, palla in verticale di Duncan per il numero 9, sinistro incrociato sul secondo palo, intervento goffo di Belec e 31esimo gol nel 2021 per il bomber dei viola.

66'- TERRACCIANO! ANCORA LUI! Destro potente del giovane Delli Carri dai 15 metri, respinta in calcio d'angolo del portiere viola.

79'- ANNULLATO IL GOL DI SIMY! Aveva riaperto tutto la Salernitana con uno splendido gol di Simy, ma l'attaccante granata era in fuorigioco.

80'- TERRACCIANO INSUPERABILE! Simy fa cadere Odriozola, finta il tiro potente, calcia stretto sul primo dal limite dell'area piccola ma viene fermato da un grande intervento del portiere viola.

84'- RETEEEEEEEEEE! 3-0 FIORENTINA! ANCORA DUSAN VLAHOVIC! Numero di Sottil a saltare Delli Carri, cross basso sul primo palo, anticipo di Vlahovic e mancino sotto la traversa. Spettacolo viola.

90'- POKERRRR! 4-0 FIORENTINA! MALEH! Sinistro di Vlahovic dal limite dell'area, Belec respinge a centro area, Maleh si fionda sul pallone e la mette dentro con il mancino.

Il momento social

