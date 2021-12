in ottica fantacalcio. Fiorentina-Sassuolo, match valido per la 18esima giornata della massima serie è terminato con il punteggio di 2-2 , frutto delle reti di Scamacca, Frattesi, Vlahovic e Torreira. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo

Le pagelle della Fiorentina

Pietro TERRACCIANO 6 – Incolpevole nei gol subiti.

Alvaro ODRIOZOLA 6,5 - Spinge tantissimo sulla destra, spina nel fianco per la difesa emiliana.

Nikola MILENKOVIC 5.5 – Meglio in proiezione offensiva, oggi, che da centrale puro.

Lucas MARTINEZ QUARTA 5,5 – Vedi sopra, qualche sporcatura in fase difensiva.

Cristiano BIRAGHI 4,5 - Soffre il confronto con Berardi che lo manda fuori giri costringendolo ai due falli da gialli.

Giacomo BONAVENTURA 6 – Crea tanto ma spreca anche tanto. Mezzo punto in meno per il gol sbagliato a porta sguarnita.

Lucas TORREIRA 7 – Sempre più al centro del progetto Viola. Il gol è la classica ciliegina sulla torta. Inamovibile ormai per Italiano.

Youssef MALEH 5,5 – Poco “arrosto” nei primi 45 minuti. (46’ DUNCAN 6 – Secondo tempo di grande sostanza.)

José Maria CALLEJON 5,5 – Non incide nel primo tempo (46 SAPONARA 6 – 20 minuti di qualità - 78’ AMRABAT 6 – Bene in marcatura su Boga).

Dusan VLAHOVIC 7 – Percentuali realizzative da marziano. Prosegue il suo 2021 da sogno, (88’ IGOR sv)

Nico GONZALEZ 6 - Gli manca solo la finalizzazione, non esattamente un dettaglio. Semina comunque il panico nella difesa neroverde.

Mister Vincenzo ITALIANO 6,5 – Viola sprecona nei primi 45 minuti, indiavolata a inizio secondo tempo. Le velleità di rimonta da capogiro, però, si spengono al momento del rosso a Biraghi. L’identità c’è tutta e la mano dell’allenatore è evidente.

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 7,5 – A tratti eroico, finale di primo tempo irreale con almeno un paio di miracoli “senza senso”.

Jeremy TOLJAN 5 – Anello debole del Sassuolo, dalle sue parti la Fiorentina può sfondare. (78' MULDUR s.v. - Entra in campo per una manciata di minuti, non giudicabile.)

Vlad CHIRICHES 5,5 – Cala nella ripresa, dove i centrali non riescono proprio ad arginare gli avanti viola, Vlahovic in primis.

Gian Marco FERRARI 6 – Giganteggia nel primo tempo, soffre nella ripresa.

Georgios KYRIAKOPOULOS 6,5 - Spinge con qualità sulla fascia sinistra.

Davide FRATTESI 7,5 – Assist e gol di una qualità estrema. Incursore già ora da grande squadra. Crescita stratosferica. (78' HARROUI sv)

Maxime LOPEZ 5,5 – Regia leggermente sotto ritmo oggi.

Hamed Junior TRAORÉ 5,5 - Poco presente nel vivo della manovra, timido. Incide poco dalla metà campo in su.(57' HENRIQUE 6 - Si limita a fare densità in mezzo al campo.)

Domenico BERARDI 6 - Stavolta nel brilla, ma ha il merito di mandare fuori giri Biraghi provocando il rosso.

Gianluca SCAMACCA 7 - Costruisce e finalizza. Prestazione da super attaccante: anche lui pronto già da ora al grande salto. (66' DEFREL 5,5 - Fa rimpiangere Scamacca)

Giacomo RASPADORI 6,5 - Assist davvero pregevole per l'inserimento di Frattesi. Si intende molto bene con il partner Scamacca. (66' BOGA 5,5 - Non incide nel finale, si gioca molto male la chance.

All.: Alessio DIONISI 7- Sassuolo sontuoso nella prima frazione, sbranato dalla Viola in apertura di ripresa ma compatto nel finale a proteggere il pari prezioso. Realtà del nostro campionato, sempre più.

