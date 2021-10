Tre punti d'oro dopo il ko contro la Lazio, una rincorsa verso l'Europa che riprende immediatamente e una consapevolezza: qui siamo di fronte a un campione vero. Ovvero Dusan Vlahovic, l'autore della tripletta che stende lo Spezia al Franchi. Nonostante le polemiche delle ultime settimane, nonostante la rottura col pubblico, nonostante tutto. Un 3-0, quello che la formazione dell'ex Italiano si porta a casa, che è quasi interamente merito del centravanti serbo: un gol su rigore agli sgoccioli del primo tempo, altri due nella ripresa da centravanti puro. È una goleada che non fa una piega, perché lo Spezia si sgonfia completamente dopo una prima mezz'ora tutto sommato discreta, non riuscendo nemmeno a fare il solletico a Terracciano. Mentre i viola, una volta trovato il vantaggio, liberano le catene e non si fanno più raggiungere. Classifica rosea per la Fiorentina, che stacca la Juventus. Mentre lo Spezia è sempre costretto a soffrire agli ultimi posti.

Ad

Fiorentina-Spezia 3-0 (primo tempo 1-0)

Serie A Fiorentina-Spezia 3-0, pagelle: Vlahovic è uno spettacolo 4 MINUTI FA

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti (60' Odriozola), Milenkovic, Martinez Quarta (75' Igor), Biraghi; Bonaventura, Torreira (75' Amrabat), Castrovilli (68' Maleh); Sottil (68' Callejon), Vlahovic, Saponara. All. Italiano

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Ferrer (46' Amian), Erlic, Nikolaou, Bastoni (46' Sala); Maggiore (65' Manaj), Kovalenko; Strelec (65' Verde), Salcedo (46' Colley), Gyasi; Nzola. All. Thiago Motta

Arbitro: Antonio Giua di Olbia

Gol: 44' rig. Vlahovic, 62' Vlahovic, 74' Vlahovic

Assist: Odriozola (F, 2-0), Callejon (F, 3-0)

Ammoniti: Ferrer, Martinez Quarta, Gyasi, Venuti, Colley, Vlahovic, Maleh

Espulsi: nessuno

La cronaca in 10 momenti chiave

6' – Bonaventura riceve al limite da Castrovilli, si gira e col sinistro spara di poco sopra la traversa.

36' – Azione personale di Saponara, la palla arriva a Sottil, la cui botta incrociata viene respinta con un grande intervento da Provedel.

39' – Bellissimo uno-due in area Vlahovic-Castrovilli, centro mancino di quest'ultimo, ma Provedel capisce tutto e fa sua la palla con un guizzo.

44' – GOL DELLA FIORENTINA. Netto fallo di mano in area di Gyasi e Giua, dopo aver visto il replay, concede il rigore alla Fiorentina: dal dischetto Vlahovic non sbaglia.

46' pt – Gran sinistro da fuori area da parte di Vlahovic, ma Provedel vola e alza la palla sopra la traversa.

51' – Sottil tocca dentro per Vlahovic, che si presenta davanti a Provedel e lo batte col sinistro. Tutto inutile: è fuorigioco.

62' – GOL DELLA FIORENTINA. Odriozola, tacco di Saponara, ancora Odriozola che penetra in area e tocca all'indietro per Vlahovic, il cui sinistro ravvicinato non lascia scampo a Provedel. 2-0.

Dusan Vlahovic, Fiorentina-Spezia, Getty Images Credit Foto Getty Images

67' – Saponara tocca dentro per Vlahovic, che lascia sfilare per Odriozola, il cui tocco ad anticipare Provedel si spegne sul fondo. Fiorentina a un passo dal tris.

74' – GOL DELLA FIORENTINA. Bonaventura allarga in area per Callejon, che di prima tocca in mezzo per la Fiorentina: altra zampata da due passi e i viola trovano il tris.

78' – Il neo entrato Maleh si inserisce bene in area, ma di testa mette di poco alto un cross di Biraghi.

La statistica chiave

Come riporta Opta, Vlahovic ha segnato 25 reti (in 35 match) in Serie A nel 2021: solo Haaland (26) e Lewandowski (36) hanno realizzato più gol nell'anno solare nei maggiori 5 campionati europei.

Il momento social

MVP

Vlahovic. Che partita. E che giornata. Vuole spaccare il mondo e, beh, ci riesce. Con una tripletta d'autore aumenta i rimpianti della Fiorentina, che sarà presto costretta a separarsene.

Fantacalcio

PROMOSSO – Odriozola. Entra e sgasa senza fermarsi mai. Splendido lo scambio con Saponara in occasione del raddoppio. Poi sfiora pure il centro personale.

BOCCIATO – Gyasi. Senza spunti in attacco, ma come il resto della squadra, e disastroso nella propria area: un tocco da pallavolista induce Giua ad assegnare il rigore che sblocca la partita.

Le pagelle

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A Fiorentina-Spezia 3-0, pagelle: Vlahovic è uno spettacolo 4 MINUTI FA