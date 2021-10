Boban attacca ed Elliott risponde. L'ex dirigente del Milan aveva vinto la causa dopo il licenziamento subito, durante la stagione 2019-2020, per divergenze con Gazidis (ma al fondo Elliott che detiene la proprietà della società. Le divergenze erano appunto con Gazidis, “uomo forte” del fondo di investimento statunitense. attacca ed Elliott risponde. L'ex dirigente delaveva vinto la causa dopo il licenziamento subito, durante la stagione 2019-2020, per divergenze con Gazidis ( ecco le motivazioni del licenziamento ). Nel gennaio 2021 il Tribunale di Milano ha però accertato che Boban non aveva commesso alcuna violazione di obblighi contrattuali né divulgato notizie riservate, come invece sostenuto dal Milan, condannando la società rossonera al pagamento dei danni, quantificati in 5,37 milioni . Boban è tornato a parlare in queste ultime ore, affermando però che la causa intenta dopo il licenziamento non era alla società Milan,che detiene la proprietà della società. Le divergenze erano appunto con Gazidis, “uomo forte” del fondo di investimento statunitense.

Elliott precisa: la causa è col Milan

Non si è fatta attendere la risposta di Elliott che, attraverso un suo portavoce, ha smentito tutto a Calcio e Finanza. “Boban ha una causa in corso con il Milan, non con Elliott” ha precisato il portavoce di Elliott al portale.

Nella vita ci sono cose ben peggiori dell’interruzione di un rapporto professionale. Sono in causa con Elliott, col Milan non potrò mai essere in causa. E sono felice di vedere che i ragazzi che abbiamo scelto abbiano intrapreso un cammino importante. Non ancora a livelli da vero Milan, quello che avevamo in testa io e Paolo Maldini, ma è già una squadra che può competere. [Boban alla Gazzetta dello Sport]

