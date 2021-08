L'ex- United e Fiorentina Anderson è nei guai: ritiratosi dal calcio a soli 32 anni, la meteora brasiliana è indagata dal Tribunale di Porto Alegre assieme ad altri sette individui per furto aggravato, associazione a delinquere e riciclaggio. La denuncia del tribunale indaga sulla somma di cinque milioni di euro riciclati attraverso l'acquisto di criptovalute.

Anderson Luís de Abreu Oliveira si era messo in luce con le maglie di Gremio, Porto, Manchester United e Fiorentina prima di intraprendere un declino che lo aveva allontanato dal calcio europeo. Chiusa la carriera nel 2020 dopo le esperienze all'Internacional di Porto Alegre e all'Adana Demirspor, aveva accettato l'incarico di vice-allenatore presso quest'ultimo club.

Dal 2019 Anderson ha cominciato a investire in criptovalute, e già nel giugno dello scorso anno, il suo appartamento nella zona di Porto Alegre venne perquisito. Secondo le indagini del parlamentare, il gruppo criminale avrebbe sottratto cinque milioni di euro dal conto bancario di una grande industria attraverso 11 bonifici elettronici a sei società situate in quattro stati diversi. Un'altra somma minore sarebbe stata dirottata da un'altra società collegata alla Borsa. Parte dell'importo sarebbe stato riciclato con l'acquisizione di criptovalute in Brasile e all'estero.

L'avvocato di Anderson ha dichiarato l'innocenza del suo assistito, ma al momento l'ex stella brasiliana rischia 10 anni di carcere.

