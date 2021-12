ha rappresentato questo ragazzo venuto dall'est per i tifosi rossoneri? Assai difficile metterlo nero su bianco, ci proviamo fornendovi cinque motivi per cui non potrà mai essere dimenticato e occuperà sempre un posticino speciale nei cuori dei sostenitori del Diavolo. Retaggio di una travolgente storia d'amore. Andriy Shevchenko contro il Milan : pare un paradosso, un corto circuito spazio-temporale, invece sarà realtà questa sera a Marassi . Sarà anche la "prima volta" dell'attuale allenatore del Genoa in una gara ufficiale opposto ai rossoneri: gli unici precedenti a oggi rimangono l'amichevole del 10 febbraio 1999 - quando l'allora attaccante ucraino in rampa di lancio vestiva la stilosissima maglia della Dinamo Kiev - e quella del 25 luglio 2009, un Chelsea-Milan 2-1 davanti a oceanica folla di 71mila persone in quel di Baltimora. CosaAssai difficile metterlo nero su bianco, ci proviamo fornendovi cinque motivi per cuie occuperà sempre un posticino speciale nei cuori dei sostenitori del. Retaggio di una travolgente storia d'amore.

Profeta del gol

Tra il 1996 e il 2003 un Milan pur infarcito di campioni vince “solamente” uno scudetto, la rocambolesca edizione 1998/1999 con i rossoneri a rimontare sette punti sulla Lazio nelle ultime sette giornate. È una fase di fisiologica transizione e ricambio generazionale: in questo contesto l’avvento a fine millennio del meteorite della Dinamo Kiev targata colonnello Lobanovskij Andriy Shevchenko conserva i crismi dell’apparizione di un profeta. Il calciatore giusto per riaccendere la fantasia dei tifosi, quello che passa una volta ogni tanto o forse non passa proprio. È amore a prima vista con il popolo rossonero.

"Non è brasiliano però…"

… Che gol che fa, il fenomeno lascialo là, qui c’è Sheva! Il coro dedicato al bomber ucraino ben riflette le peculiarità di un attaccante in grado di segnare in tutti i modi con un prodigioso mix di qualità e quantità. Il gol da posizione impossibile alla Juventus di Buffon a San Siro, la magata di esterno sinistro nella sfida scudetto alla Roma di Capello, galoppate palla al piede e serpentine in area... Perle da Pallone d'Oro (fu "incoronato" nel 2004) marchiate a fuoco nelle menti dei tifosi rossoneri.

Fuoriserie del gol

Sheva segnava in tutti i modi, Sheva segnava soprattutto tantissimo, mandando in visibilio la Sud. Classifica di marcatori rossoneri all time alla mano, è attestato al secondo posto con 175 gol, dietro solo all’inarrivabile Gunnar Nordhal. Capocannoniere della Serie A al primo tentativo, si sarebbe ripetuto quattro anni più tardi oltre a laurearsi bomber principe per due volte nella scintillante cornice della Champions League. Macchina da gol.

Top 10 Marcatori Milan All Time

CALCIATORE GOL NORDHAL 221 SHEVCHENKO 175 RIVERA 164 ALTAFINI 161 BOFFI 136 INZAGHI 126 VAN BASTEN 125 SANTAGOSTINO 106 KAKA 104 PRATI 102

Uomo derby

Se indossi il mantello da uomo-derby, assurgendo a vero e proprio giustiziere dei “cugini”, di certo hai ottime probabilità di guadagnarti l’etichetta di immortale agli occhi dei tifosi del Diavolo. Così ha fatto Shevchenko, timbrando il cartellino fin dal suo primo derby della Madonnina di Serie A. Anche su questo versante, materiale per stroppiciarsi gli occhi: quella firma d’autore a risolvere la memorabile doppia sfida stra cittadina valevole per la semifinale di Champions League, la doppietta nello storico Inter-Milan 0-6 dell’11 maggio 2001, i gol nei quarti di finale della Champions 2004/2005. 14 gol nei Derby della Madonnina: nessuno come il nativo del villaggio ucraino di Dvirkivščyna, nemmeno Meazza e Nordhal.

Migliori Marcatori nel Derby di Milano

CALCIATORE GOL SHEVCHENKO 14 MEAZZA 13 NORDHAL 11 NYERS 11 IBRAHIMOVIC 10 CANDIANI 10

Il Rigore

Quello con la "R" maiuscola: gli occhi della tigre sfoderati prima del fischio del direttore di gara Markus Merk e l'esecuzione perfetta a spiazzare Gigi Buffon. Manchester 2003: ricordo Indelebile, forgiato nella materia dei sogni, come la traiettoria di Andriy "Sheva" Shevchenko al Milan. Vento di passioni, per dirla alla maniera di Carlo Pellegatti.

