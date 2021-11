Da una parte la favola, dall'altra la delusione. La favola è quella di Felix Afena-Gyan, 18 anni, autore della doppietta decisiva con cui la Roma supera per 2-0 nel finale la resistenza del Genoa. La delusione è quella di Andriy Shevchenko, che all'esordio da allenatore in Serie A esce dal campo con una sconfitta che complica ulteriormente la situazione dei liguri. Vince Mourinho, che inserisce il talismano ghanese e la spunta negli ultimi minuti, conquistando il quinto posto in classifica davanti a Lazio, Juventus e Fiorentina. Ed è un successo tutto sommato meritato, perché la Roma fa la partita dall'inizio alla fine, crea diverse palle gol per passare in vantaggio e spesso chiude l'avversaria nella sua metà campo. Il Genoa di Sheva, penalizzato da troppe assenze, è invece troppo passivo e non punge praticamente mai. Venendo puntualmente punito, anche se dal personaggio meno atteso, quando è ormai convinto di poter portare a casa lo 0-0. Per l'ex rossonero la missione sarà tutt'altro che semplice.

Genoa-Roma 0-2 (primo tempo 0-0)

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi (84' Bianchi), Vasquez, Masiello; Sabelli (84' Ghiglione), Sturaro (90' Buksa), Badelj (90' Galdames), Rovella, Cambiaso; Pandev (63' Hernani), Ekuban. All. Shevchenko

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla (87' Smalling), Ibañez; Karsdorp, Pellegrini (93' Bove), Veretout, El Shaarawy; Mkhitaryan; Shomurodov (75' Afena-Gyan), Abraham. All. Mourinho

Arbitro: Massimiliano Irrati di Pistoia

Gol: 82' Afena-Gyan, 93' Afena-Gyan

Assist: Mkhitaryan (R, 0-1)

Ammoniti: Cambiaso, Veretout, Badelj, Sabelli, Afena-Gyan

Espulsi: nessuno

