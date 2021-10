Finisce 2-2 il match di scena a Marassi tra Genoa e Sassuolo valido per l'ottava giornata di Serie A. Partita bellissima e vivace, ma alla fine arriva un pareggio che non accontenta nessuno, un punto che non rilancia in classifica le due compagini.

Ballardini si affida al tandem Destro-Pandev. Dionisi sceglie Scamacca, sorretto da Raspadori, ed è proprio l'ex attaccante del Genoa a dar la carica agli ospiti. Scamacca prima va in gol su assist di Raspadori, ma la VAR annulla dopo 4 minuti di review. Poi trova la doppietta personale in 4 minuti. Gli ospiti fanno quello che vogliono, mentre i padroni di casa sembrano spaesati e impauriti. Ma il colpo di testa di Destro su assist di Fares riapre il match e risveglia i padroni di casa. L'attaccante genoano trova anche il gol del pareggio, ma la VAR annulla per offside. Nel finale di prima frazione Sirigu salva tutto sul bel diagonale di Djuricic con una parata stratosferica.

Nel secondo tempo il Genoa attacca a testa bassa e il Sassuolo si difende, provando a ripartire in velocità. Ekuban ha più volte l'occasione per pareggiare, ma non trova mai la porta. Nel finale la zuccata di Vasquez su corner regala ai padroni di casa il pareggio meritato. Finisce 2-2.

Come detto, un punto per parte giusto, ma che non smuove la classifica. I neroverdi, vogliosi di rilancio dopo un inizio di stagione difficile, buttano via un doppio vantaggio che poteva essere anche triplo con le tante occasioni avute nel primo tempo. Nella ripresa però soffrono troppo l'aggressività dei padroni di casa e soccombono nel finale.

Dall'altra parte pessimi inizio della banda di Ballardini, che nella prima frazione non ci capisce molto. Ma col cambio di modulo dopo la mezz'ora prende le misure agli ospiti e comincia un'altra partita. Alla fine il pareggio è giusto, ma la classifica piange, col Grifone sempre terz'ultimo a 6 punti.

Tabellino

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi (dal 52' Cambiaso), Vasquez, Criscito; Sabelli (dal 32' Ekuban), Toure (dal 76' Behrami), Badelj (dal 46' Kallon), Rovella, Fares; Pandev (dal 76' Caicedo), Destro.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez (dal 91' Goldaniga); Berardi (dal 91' Magnanelli), Raspadori (dal 60' Harroui), Djuricic (dal 74' Kyriakopoulos); Scamacca (dal 74' Defrel).

GOL: Scamacca (S), Scamacca (S), Destro (G), Vasquez (G),

ASSIST: Berardi (S), Toljan (S), Fares (G), Rovella (G),

AMMONITI: Frattesi (S), Biraschi (G), Chiriches (S), Destro (G), Harroui (S),

ESPULSI: Nessuno

ARBITRO: Chieffi

La cronaca in 13 momenti chiave

12' SEGNA SCAMACCA, MA LA VAR ANNULLA: Raspadori trova Scamacca in profondità, l'ex davanti al portiere non sbaglia. La VAR, dopo 4 minuti di review, annulla per offside.

17' SCAMACCA LA METTE DENTRO: Stavolta è tutto buono. Berardi in mezzo al limite dell'area nel traffico trova l'attaccante che stoppa e tira in porta rapidamente di destro e batte Sirigu. Sassuolo avanti meritatamente.

20' DOPPIETTA DI SCAMACCA IN TRE MINUTI: Toljan dalla fascia mete rasoterra per Scamacca che da due passi deve solo appoggiare in rete.

27' DESTRO RIAPRE IL MATCH: Cross dalla fascia sinistra di Fares per Mattia che di testa la mette sul secondo palo.

31' RASPADORI FUORI DI UN SOFFIO: Che azione del giovane attaccante che entra in area, dribbla due giocatori e prova il diagonale, fuori di un nulla.

35' PAREGGIO DI DESTRO ANNULLATO: Gol fotocopia del 2-1. Cross dalla sinistra per Destro che segna di testa. L'attaccante era di poco avanti all'ultimo difensore.

39' DESTRO DI PANDEV: Ekuban vede il macedone in profondità e lo serve, l'attaccante prova il diagonale, Consigli respinge.

43' PARATA PAZZESCA DI SIRIGU: Frattesi sulla tre quarti serve Djuricic in area, diagonale ottimo ma Sirigu la tocca con la punta della mano, palo e pallone ancora tra le braccia del portiere.

50' ERRORE CLAMOROSO DI SCAMACCA: Palla lunga sulla fascia di Toljan, palla dentro per Scamacca che da due passi la mette alta.

57' EKUBAN LA SPARA ALTO: Altra bella azione del Genoa, Kallon dalla fascia mette dietro per Ekuban che da centro area colpisce e spara alto.

70' SUCCEDE DI TUTTO IN AREA DI RIGORE: Genoa attacca, mischia in area, la sfera arriva sui piedi di Ekuban che di sinistro prova il diagonale, Consigli respinge. Sulla respinta Ferrari e Pandev lottano con quest'ultimo che chiede il rigore. Ferrari anche lui rimane a terra e salva da terra sulla traiettoria il tiro a botta sicura di Destro.

78' ERRORE INCREDIBILE DI EKUBAN: Palla lunga per Destro, Toljan respinge. Sulla respinta Kallon prova il tiro a giro ma la difesa mura, sulla ribattuta Ekuban a botta sicura da ottima posizione la spara larga.

89' VASQUEZ TROVA IL PAREGGIO: Dalla bandierina palla in mezzo, il difensore alla prima da titolare stacca e la mette dentro.

La statistica chiave

Doppietta di Scamacca che mancava da Genoa-Parma dello scorso anno. Primi gol con la maglia neroverde.

MVP

Jeremy TOLJAN - Perfetto sulla fascia, con corsa in quantità e assist superbi per i compagni. Grandioso anche nelle diagonali difensive su Pandev e Destro.

Promosso

Gianluca SCAMACCA - Primo tempo da leader assoluto. Due gol fatti, un altro segnato ma annullato dopo una vita dal VAR. Semplicemente immarcabile. Poi però i padroni di casa prendono un po' le misure e per lui si fa difficile.

Bocciato

Stefano SABELLI - Risulta lui il peggiore di questo incontro. Alla mezz'ora Ballardini lo manda fuori, mettendo Ekuban e cambiando modulo. La mossa si rivela vincente e il Grifone comincia a giocare.

