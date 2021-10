Gabriele Gravina, a margine della presentazione del libro di Alberto Rimedio 'Euro 2020- Wembley si inchina all’Italia' al salone d’onore del Coni ha parlato di tanti temi, tra cui della vicenda Il presidente della Figc, a margine della presentazione del libro di Albertoal salone d’onore del Coni ha parlato di tanti temi, tra cui della vicenda plusvalenze

"Preoccupato per la vicenda plusvalenze? No, non sono preoccupato. Questo problema lo stiamo seguendo da tantissimo tempo perché è un problema noto a tutti, quindi abbiamo più che una indagine di tipo persecutorio, una indagine conoscitiva".

"Covisoc, da noi sollecitata più volte, ha voluto mettere insieme una serie di elementi che aiutano anche a capire le condizioni del nostro sistema, quindi a conclusione di queste ricerche ha messo a conoscenza noi e la Procura, la quale adesso dovrà fare degli approfondimenti".

"Come ben sapete, visto che il tema è noto, si cozzerà sulla solita questione delle valutazioni soggettive o oggettive", ha aggiunto.

