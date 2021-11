Un comunicato dell'Hellas Verona informa che il mister della prima squadra, Igor Tudor, è stato messo in isolamento dopo essere risultato positivo al COVID: riuscirà ad essere in panchina per Verona-Empoli, in programma lunedì 22 novembre?

"Hellas Verona FC comunica che mister Igor Tudor è risultato positivo a test specifico per COVID-19. L’allenatore croato, regolarmente vaccinato, attualmente sta bene ed è in isolamento domiciliare. La Società ha attivato sin da subito tutte le procedure nel rispetto delle normative vigenti ed è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti".

