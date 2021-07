25%di capienza dell’Olimpico nella fase a gironi degli Europei al 100% per il campionato con il Green Pass. Il progetto della Lega Calcio è quello Inghilterra e Francia. Perché se è vero che la curva dei contagi ha ripreso a salire ormai da qualche giorno con gli oltre 2.000 casi toccati proprio ieri, mercoledì 14 luglio, il tasso di ricoveri e ospedalizzazioni resta basso, anzi, in calo, permettendo di intravedere un futuro più fiducioso, gestito non più attraverso i puri numeri delle infezioni ma la reale pressione sulle strutture sanitarie. Daldell’Olimpico nella fase a gironi degli Europei alper il campionato con il. Il progetto della Lega Calcio è quello di riportare il pubblico a riempire gli stadi dopo una stagione disputata interamente a porte chiuse, con risvolti economici pesantissimi per le casse dei club, seguendo la doppia strategia già implementata da. Perché se è vero che la curva dei contagi ha ripreso a salire ormai da qualche giorno con glitoccati proprio ieri, mercoledì 14 luglio, il tasso di ricoveri e ospedalizzazioni resta basso, anzi, in calo, permettendo di intravedere un futuro più fiducioso, gestito non più attraverso i puri numeri delle infezioni ma la reale pressione sulle strutture sanitarie.

il Green Pass, con attestazione dell’avvenuta vaccinazione con doppia dose, a permettere l’ingresso allo stadio per la partecipazione agli eventi, seguendo la falsariga della svolta introdotta in Francia da Emmanuel Macron che sta facendo discutere l’intera UE in questi giorni. È questo l’appello che il presidente di Lega, Paolo Dal Pino, ha rivolto al Governo durante la cerimonia di presentazione dei calendari per la stagione 2021-22 di Serie A , pronta ad aprire i battenti il prossimo 22 agosto. Sarà, con attestazione, a permettere l’ingresso allo stadio per la partecipazione agli eventi, seguendo la falsariga della svolta introdotta in Francia da Emmanuel Macron che sta facendo discutere l’intera UE in questi giorni.

Serie A Serie A, ecco la riforma Gravina: 18 squadre con playoff e playout UN' ORA FA

Dal 25% alla piena capienza per i soli vaccinati

L’obiettivo minimo della Lega per la ripartenza di fine agosto è la conferma della capienza al 25% come in occasione della prima fase di Euro 2020, ma la speranza è quella di convincere il Governo a portarla già da subito al 50% per poi operare un incremento graduale fino alla totalità dei posti a sedere. Per il momento, la linea delle istituzioni è orientata verso la massima prudenza, alla luce della curva dei contagi schizzata nuovamente alle stelle in Inghilterra anche per effetto delle scarsissime misure di contenimento viste durante il torneo, ma il modello proposto dalla Lega è chiaro: si entrerà allo stadio soltanto in piena sicurezza, ossia in possesso del Green Pass.

Il calcio come strumento sociale per la campagna vaccinale

In questo senso, il calcio si proporrebbe quindi come traino per la campagna vaccinale, ora in rallentamento sulla somministrazione delle prime dosi con l’abbassarsi delle fasce d’età interessate. Aprire gli stadi soltanto ai vaccinati potrebbe smuovere indecisi e attendisti, con effetti positivi sull’intera popolazione per il rafforzamento dell’immunità di gregge. L’esempio della Francia è chiaro: si sono registrate due milioni di prenotazioni in soli due giorni da quando Macron ha deciso di aprire i locali, ristoranti, bar ed eventi ai soli vaccinati.

Dal Pino: "Chiediamo stadi pieni al 100% col green pass"

Serie A Serie A 2021-22: ecco il calendario completo 14 ORE FA