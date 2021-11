Giocare un derby da ex non dev'essere certo una cosa semplice, farlo a Milano, contro la capolista e in un momento della stagione in cui non si appare al massimo della propria forma appare davvero un'impresa: eppure, per Hakan Calhanoglu non potrebbe esseci occasione migliore per tentare di inseguire il riscatto dopo un avvio di più ombre che luci. I fischi della Sud pioveranno scroscianti, la prima volta a San Siro da ex farà un certo effetto, il centrocampista turco - però - ha già dimostrato in passato di saper reggere eccome la pressione. Simone Inzaghi sembra pronto a lanciarlo in campo dal primo minuto, Calha - dalla sua - dovrà essere pronto a sfruttare l'occasione al caro prezzo di scatenarsi contro l'ira di uno stadio colorato di rossonero.

Rendimenti a confronto, il derby sarà la svolta?

Arturo Vidal, poi, ha fatto il resto, facendo emergere come Calhanoglu non fosse poi così insostituibile al centro del campo. Per rilanciarsi al meglio, allora, la chance potrebbe essere proprio il derby contro la propria ex squadra, il primo incontro con il proprio recente passato in una partita che definire "delicata" sarebbe riduttivo. Certo, dopo appena 11 giornate di campionato e due sole presenze in Champions League con la maglia dell'Inter, il confronto con l'anno scorso appare impari, ma quel che è emerso fin qui è che il Calhanoglu brillante, cinico e ispirato dell'inizio di stagione sembra essersi perso per strada partita dopo partita. Il gol della prima giornata contro il Genoa aveva lasciato intendere il meglio per l'avventura nerazzurra del centrocampista turco che - tra cali di tensione e prestazioni non ottimali - è arrivato addirittura a far scricchiolare la propria posizione inamovibile nelle geometrie di Simone Inzaghi. La rinascita di, poi, ha fatto il resto, facendo emergere come Calhanoglu non fosse poi così insostituibile al centro del campo. Per rilanciarsi al meglio, allora, la chance potrebbe essere proprio il derby contro la propria, il primo incontro con il proprio recente passato in una partita che definire "delicata" sarebbe riduttivo.

Squadra Stagione Presenze Gol Assist Milan 2020-2021 43 9 12 Inter* 2021-2022* 11 1 3

*dati aggiornati al 4/11/2021

Derby da ex, Calha rincorre Baggio

Non stiamo certo mettendo a paragone i due giocatori - sia chiaro - ma dati alla mano solo Roberto Baggio è riuscito a trovare il gol nel derby da ex giocatore del Milan. Cosa ben più usuale -invece - a parti invertite, dove Seedorf, Ibrahimovic e Ronaldo sono solo alcuni degli ex nerazzurri andati poi a segno nella stracittadina indossando la maglia del Milan. Un traguardo - quello di Baggio - che Hakan Calhanoglu ha ora la possibilità di mettere nel mirino, un gol che avrebbe il sapore di riscatto e che rilancerebbe nel migliore dei modi in una stagione contraddistinta fin qui da più bassi che alti...

