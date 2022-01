Ansia, impatto sull'umore, sulle abitudini e sui rapporti sociali: sarebbero questi gli effetti del fantacalcio secondo quanto emerso da una ricerca della Nottingham Trent University, pubblicata sulla rivista “Human Behavior and Emerging Technologies”. Secondo la tesi proposta, il fantacalcio non metterebbe solo a rischio la salute mentale di chi gioca, ma potrebbe persino trasformarsi in un vero e proprio tormento. Quello che emerge dall’indagine è che i soggetti interessati non sembrano nemmeno consapevoli dei rischi a cui vanno incontro. L'analisi statistica ha coinvolto circa duemila giocatori, da 96 diversi Paesi del mondo. L'età media si aggira attorno ai 33 anni, e i candidati sono quasi tutti maschi.

Quello che emerge è incredibile: quasi il 25% degli utenti ha notato un leggero peggioramento dell'umore, il 34% dei soggetti prova un vero e proprio stato di ansia, mentre nel 37% dei casi il gioco ha causato dei “deficit funzionali”.Contrariamente a quanto si può pensare, il fantacalcio è un'attività che coinvolge un grande numero di processi, tra cui quelli cognitivo, psicologico e sociale i cui effetti ricadono direttamente sulla salute mentale degli utenti. Tra i candidati sono stati evidenziati i cosiddetti “giocatori forti”, cioè coloro che trascorrono quotidianamente oltre 45 minuti giocando, un'ora nel cercare informazioni e ben due ore a organizzare la propria squadra o la lega.

La ricerca inoltre sottolinea come i risultati delle partite, non dipendendo dal fantallenatore, incidono in modo molto più pesante sull’umore, rispetto ad una sconfitta in qualunque altro videogioco. Lo studio tuttavia sostiene che per sfruttare tutti gli aspetti positivi del fantacalcio, sia sufficiente regolare la quantità di tempo dedicata al gioco.

