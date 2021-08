L'Associazione Italiana Calciatori ha annunciato tramite comunicato che intitolerà il premio di capocannoniere del campionato italiano a Paolo Rossi. Il grande attaccante, reso immortale del mondiale 1982, ha il curioso record di aver vinto la classifica marcatori in Serie B e l'anno successivo in Serie A con la maglia del Vicenza. Il primo ha ricevere il trofeo Paolo Rossi sarà Cristiano Ronaldo, il quale ha primeggiato nelle reti segnate dell'ultima Serie A.

Paolo Rossi, Italia Credit Foto Eurosport

Il nuovo trofeo avrà un look originale, costituito da un pallone di plexiglass trasparente, impreziosito da due dischi d’argento, uno dei quali placcato in oro, con al centro la foto di Paolo Rossi. Avrà un valore complessivo di 3,30 carati. La Serie B aveva preso una simile decisione poche settimane fa, utilizzando per l'intitolazione del premio il soprannome di Rossi "Pablito".

