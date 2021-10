Immobile sì, Immobile no? Il dubbio ha accompagnato Maurizio Sarri fino a questa mattina, ma ora c'è il comunicato a rendere ufficiale il forfait dell'attaccante per la sfida con il Bologna, fissato per domenica alle 12.30.

"Lo Staff Medico comunica che il calciatore Ciro Immobile durante l’ultima partita di Europa League ha riportato una lesione di basso grado a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra. È stato da subito sottoposto agli accertamenti ed alle cure del caso. Nei prossimi giorni verrà effettuato monitoraggio clinico e strumentale per quantificare la ripresa dell’attività".

Immobile in panchina, con Pedro e Milinkovic-Savic, dopo l'infortunio patito durante Lazio-Lokomotiv Mosca - Europa League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Serie A Attenta Juventus, il derby contro Juric non è così facile 4 ORE FA

Le soluzioni della Lazio

Principalmente sono due le soluzioni a disposizione di Maurizio Sarri per sostituire Ciro Immobile: Muriqi al centro dell'attacco, nel ruolo di prima punta, oppure Pedro come "falso nueve" con Moro a occupare la posizione dell'ex Barcellona sulla fascia.

Le soluzioni in Nazionale

Anche Roberto Mancini dovrà fare a meno di Immobile nelle due partite rimaste (semifinale e finale) di Nations League che l'Italia affronterà in settimana: con tutta probabilità il suo sostituto sarà Moise Kean e non Nicolò Zaniolo.

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A Allegri: "Testa al Derby: dobbiamo sistemare la classifica" 5 ORE FA