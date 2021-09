Lorenzo Insigne è andato ancora a segno domenica, in occasione di Napoli-Cagliari: il gol del 2-0 su rigore e la solita tanta qualità al servizio della squadra, tanto da meritarsi l'intervista di rito a fine partita. Nel giorno delle sue 400 partite con la maglia del Napoli.

Oltre alle solite domande, ce n'è una in particolare che ha fatto sorridere l'attaccante del Napoli: riguarda la gaffe dell'addetto al tabellone dello stadio Diego Armando Maradona, che al momento di annunciare il capitano azzurro lo fa associandolo al numero 10, maglia che appartenava al Pibe de Oro e ritirata dal club.

La numero 10? Ho il mio 24, la 10 non si tocca, è stata la maglia di una leggenda che ci ha fatto sognare e ha portato noi napoletani sul tetto del mondo. È giusto che resti nel cassetto, non va toccata

Insigne è un 10 in tutto e per tutto ma LA 10 non si tocca. Ed è lui stesso a ricordarlo a tutti.

