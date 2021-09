Gasperini chiude la gara del Meazza con molto rammarico per come si è conclusa la partita. Un Dea che era andata in vantaggio nel finale con Piccoli, penalizza sempre l'Atalanta", però aggiunge il tecnico degli orobici. Resta però la prestazione che non è da dimenticare ( Non solo Simone Inzaghi , anchechiude la gara del Meazza con molto rammarico per come si è conclusa la partita. Un 2-2 che lascia l'amaro in bocca anche allache era andata in vantaggio nel finale con gol poi annullato . Una situazione da 50 e 50 che "", però aggiunge il tecnico degli orobici. Resta però la prestazione che non è da dimenticare ( le pagelle ).

Bruttissima partenza, ma poi è venuta fuori la personalità

Non potevamo fare una partenza peggiore, è stato un gol straordinario. Però piano piano abbiamo trovato le distanze giuste e la qualità di gioco, abbiamo ribaltato il primo tempo con grande personalità. Anche all'inizio della ripresa abbiamo avuto situazioni clamorose per il 3-1 poi l'Inter, con i cambi, ha trovato nuova energia. Dietro abbiamo dovuto rinunciare a Palomino, abbiamo rischiato, poi abbiamo fatto un finale straordinario, abbiamo avuto la possibilità di vincerla

VAR? Atalanta sempre dalla parte non fortunata

È un punto che va accettato per la prestazione fatta. Non siamo stati fortunatissimi, ma per la svolta presa poteva creare dei grossi problemi. Siamo stati bravi a reagire, ho visto due squadre che non hanno rinunciato a vincere e che hanno fatto una prestazione notevole. Crediamo che sia stata una bella gara. Queste partite viaggiano sul filo dell'episodio, è normale che se chiedi a noi il VAR lo vorremmo bruciare però la palla è uscita. Ma c'è una casistica che giustifica tutto il contrario di tutto, ma noi siamo spesso dalla parte non fortunata. Dobbiamo essere soddisfatti della nostra prestazione. È stata una partita straordinaria che rimarrà

Il triplo cambio era in funzione Champions?

Sì, loro coi cambi spingevano molto. Noi non riuscivamo a ripartire. Speravo che Zappacosta davanti riuscisse a contrastare meglio Dimarco, che è stato quello più pericoloso. Ma anche lui era alla frutta. Con Pasalic le cose sono tornate ad andare bene, nel finale potevamo vincere

Sono convinto che l'Atalanta è partita molto bene, ma è un messaggio che non passa. Mercoledì sarà una gara fondamentale, ma non decisiva. Dopo Villarreal dobbiamo vincere in casa

