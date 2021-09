C'è molto rammarico nelle parole diche già assaporava il dolce sapore della vittoria contro l'Atalanta. Dopo essere andati sotto a fine primo tempo, i nerazzurri erano riusciti a pareggiarla cone a costruirsi l'occasione per il 3-2 su rigore ( la moviola ). Invece è finita 2-2 con Inzaghi che si dice sicuro: "”. Poi: "”. Il tecnico dei nerazzurri però non demorde e si dice soddisfatto per l'impatto di tutti i giocatori che sono entrati a partita in corso. Serviranno anche loro, considerando questi ritmi, la Champions e le tante partite da giocare.