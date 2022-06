Inter affrontando in trasferta il neopromosso Lecce, sull'erba dello stadio Via del Mare. Il debutto casalingo è fissato per la settimana successiva, contro lo Spezia, e poi sarà già tempo per i big-match: Lazio-Inter alla terza giornata e, soprattutto, Milan-Inter alla quinta (4 settembre). un calendario molto compresso, con l'intero girone d'andata quasi concentrato nei primi tre mesi. Il prossimo 14 agosto, l' aprirà la nuova stagione di Serie A affrontando in trasferta il neopromosso, sull'erba dello stadio Via del Mare. Il debutto casalingo è fissato per la settimana successiva, contro lo, e poi sarà già tempo per i big-match:alla terza giornata e, soprattutto,alla quinta (4 settembre). A causa dei Mondiali invernali in Qatar , è stato stilato, con l'intero girone d'andata quasi concentrato nei primi tre mesi.

"Entro il 15 novembre si giocheranno 15 partite, cui si aggiungeranno quelle di Champions League - ha dichiarato l'ad dell'Inter, Giuseppe Marotta -. Sarà un campionato inedito e dovremo tenerne conto nella fase di preparazione. Dovremo costruire una rosa molto lunga, questo è certo".

Calendario asimmetrico tra andata e ritorno

La formula del calendario ricalca quella già sperimentata con successo lo scorso anno. I gironi asimmetrici aumenteranno spettacolo, incertezza e interesse.

"Avremo un finale di stagione scoppiettante. La speranza è di arrivarci in forma, con una posizione di classifica di rispetto. Avere il derby con il Milan nelle prime giornate è una buona cosa, saremo entrambe nella migliore condizione".

Mercato aperto fino a fine agosto

Un'altra peculiarità di una stagione con partenza molto anticipata sarà il mercato aperto per le prime quattro giornate, tra il 14 e il 31 agosto. Le rose che cominceranno il campionato saranno giocoforza differenti da quelle di settembre.

"In fase di mercato dovremo muoverci in maniera sostenibile, recuperare i nostri valori dopo una grande contrazione finanziaria. Il mercato resterà aperto per le prime quattro giornate e dovremo essere bravi a gestire la situazione. Potrebbero esserci problemi con i giocatori e con i procuratori in quel periodo".

