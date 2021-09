L'Inter attende i recuperi di Joaquin Correa e Arturo Vidal, ma senza fretta: Simone Inzaghi e lo staff medico non vogliono forzare il rientro dei due sudamericani proprio sulla soglia del primo tour de force stagionale: nei prossimi 11 giorni i campioni d'Italia sono attesi al varco da Fiorentina, Atalanta, Shakhtar e Sassuolo.

Per la sfida al Franchi di martedì dunque, regna la cautela: c'è ottimismo per il recupero del Tucu, che sembra aver riassorbito il dolore al bacino procurato alla mezz'ora del match contro il Bologna. Gli esami di sabato avevano negato la frattura, resta da scoprire se l'argentino sarà in grado di muoversi con scioltezza nelle prossime ore.

Nessun miglioramento tangibile invece dal fronte cileno: Arturo Vidal risulta fiaccato da un fastidio alla coscia destra e il suo recupero in vista del match di martedì contro i Viola pare ormai improbabile.

Correa e Vidal continuano a svolgere lavoro personalizzato sotto gli occhi vigili dello staff. Il Tucu è di certo una pedina da tutelare in vista degli impegni di Champions: l'argentino si è reso protagonista di un avvio atomico in campionato, con una doppietta all'esordio contro il Verona.

