Inter-Juventus chiude la 9a giornata di Serie A: l'anno scorso fu 2-0 per i nerazzurri, Simone Inzaghi spera di poter ripetere l'impresa, il che vorrebbe dire mettere tanti punti tra l'Inter e la Vecchia Signora. Ma non si sente di partire favorito...

Allegri dice che siamo favoriti? Se lo dice lui, un tecnico che stimo tanto, fa piacere. Io potrei dire lo stesso di loro, del Napoli, del Milan e non solo. Noi vogliamo essere protagonisti e cercheremo di fare del nostro meglio

"La Juventus è una nostra rivale storica, dovremo essere bravi a far nostra la partita. Loro hanno recuperato tutti gli effettivi, arrivano da buonissimi risultati perciò servirà grande attenzione"

Serie A Allegri: "L'Inter è ancora la favorita per vincere lo scudetto" UN' ORA FA

Juve senza Ronaldo?

"Hanno comunque tantissimi giocatori che possono fare male. Hanno recuperato Morata e Dybala. Siamo concentrati sulle nostre certezze sapendo che ci vorrà corsa, grinta e determinazione"

Su Vidal

"In Champions ha fatto la partita che volevo come Gagliardini contro la Lazio. Stanno anche rientrando Calhanoglu e Sensi, ad oggi manca Correa che cercheremo di averlo per Empoli. A Roma non era ancora libero nei movimenti, sta facendo questi ultimi quattro giorni di lavoro a parte"

Le parole di Bonucci

"Non ho letto. Mi sono concentrato sulle ultime partite della Juventus. E' stata la mia unica preoccupazione perché incontreremo un avversario di grandissimo valore"

Su Perisic

"E' una grandissima risorsa per noi, a Roma gli ho chiesti più sacrifici nel ruolo di punta e ha fatto del suo meglio. Me lo tengo stretto con molto piacere, ha vinto tanto e ha tantissima esperienza internazionale"

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A Allegri: "Inter favorita per lo Scudetto. Dybala a disposizione" 3 ORE FA