"Spero non mi fischino. Non ce ne sarebbe motivo. Dopotutto qualcosa di buono l’ho fatto pure io lassù. Sì, lo scudetto l’ha vinto Conte. Complimenti. Ma qualche mattoncino di quel gruppo l’ho messo io, non se ne saranno dimenticati?". L’appello di Luciano Spalletti - grande ex nella un debito nei confronti del vulcanico tecnico toscano? . L’appello digrande ex nella scintillante sfida di San Siro tra il Napoli capolista e imbattuto al pari del Milan e un'Inter padrona di casa smaniosa di recuperare terreno dalla vetta - è condivisibile oppure no? La squadra nerazzurra ha davveronei confronti del vulcanico tecnico toscano?

Inter-Napoli: numeri, statistiche e curiosità

Ad

Legislatura Spalletti

Serie A Inter-Napoli in diretta tv e Live Streaming IERI A 11:29

due quarti posti consecutivi in campionato alla Beneamata – il primo con la rocambolesca “finale” di Roma altrettante qualificazioni in Champions League e cambiando sostanzialmente la dimensione della squadra. Antonio Conte avrebbe poi raccolto quanto di buono seminato dal predecessore mettendoci ovviamente del suo (non esattamente un dettaglio, eh!). Poi la brusca separazione seguita a una stagione oltremodo funestata dal caso Icardi: epilogo amaro, legislatura (ri)costruttiva. Riavvolgere il nastro, in questi casi, è cosa buona e giusta. Dopo anni di vacche magre (sei, per la precisione) il tecnico di Certaldo regalain campionato alla– il primo con la rocambolesca “finale” di Roma a casa della Lazio di mister Simone Inzaghi, guarda caso – agguantandoe cambiando sostanzialmente la dimensione della squadra. Antonio Conte avrebbe poi raccolto quanto di buono seminato dal predecessore mettendoci ovviamente del suo (non esattamente un dettaglio, eh!). Poi laseguita a una stagione oltremodo funestata dal caso Icardi: epilogo amaro, legislatura (ri)costruttiva.

Napoli, il meglio di Spalletti in 200": fra testate e frecciate

La dimensione di Spalletti

Ci sono etichette capaci di rimanere appiccicate, con ostinazione: è l'ingrato destino di molti allenatori. "Perdente”, “eterno secondo”, “piazzato”, etichette spesso affibbiate in modo superficiale e carico di pregiudizi. Riuscirà Luciano Spalletti a cambiare la sua di dimensione imponendosi finalmente nel massimo campionato italiano dopo tanti piazzamenti? Il suo Napoli del resto pare proprio essere attrezzato per andare fino in fondo, anche perché timonato da un allenatore esperto, carismatico e preparato... Pronto, in ultima analisi, a raccogliere quanto seminato in carriera con lo “step” finale dopo quello ultimato all'Inter gettando la prima pietra di un ciclo vincente: già, la sfida personale di Luciano Spalletti è interamente racchiusa lì.

Tornando dunque all'interrogativo inziale... No, i tifosi nerazzurri non avrebbero motivo di fischiare lo "Spallettone” a San Siro in occasione del big match contro il Napoli: in caso contrario sarebbero colpevoli del reato di "memoria corta”.

I segreti del Napoli di Spalletti, rivelazione del campionato

La media punti degli allenatori dell'Inter con almeno 70 panchine (Transfermarkt)

ALLENATORE PARTITE MEDIA PUNTI ROBERTO MANCINI 226 2,12 JOSE MOURINHO 108 2,12 ANTONIO CONTE 102 2,11 ALDO OLIVIERI 76 2,05 GIGI SIMONI 73 2,01 HELENIO HERRERA 343 1,95 ARPAD WEISZ 74 1,95 GIOVANNI TRAPATTONI 233 1,88 GIOVANNI INVERNIZZI 111 1,85 HECTOR CUPER 109 1,84 ILARIO CASTAGNER 70 1,83 ALFREDO FONI 102 1,82 LUCIANO SPALLETTI 90 1,80

Spalletti: "Totti? La mia fiction 'Speriamo de morì tutti dopo'"

Calciomercato 2020-2021 Brozovic, che onestà sui social: “Sì, voglio restare all’Inter” 18/11/2021 A 15:41