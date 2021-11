L'Inter perde Alexis Sanchez. Per l'attaccante cileno è stata fatale la sfida di qualificazione ai Mondiali contro la Colombia, dov'è uscito anzitempo per un problema al flessore. Gli esami di rito hanno evidenziato un risentimento muscolare, che terrà il giocatore ai box per circa due settimane. Un'altra assenza importante per Simone Inzaghi, già privo di Stefan de Vrij (ma che dovrebbe recuperare Dzeko e Bastoni). Sanchez salterà sicuramente il big match di campionato contro il Napoli e la sfida di Champions League contro lo Shakhtar.

Ad

Serie A Scamacca si smarca: "Quelle persone non sono più nella mia famiglia" 2 ORE FA

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A Dybala, nessuna lesione: affaticamento, in dubbio per la Lazio 4 ORE FA