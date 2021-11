Inter-Napoli, Simone Inzaghi contro Luciano Spalletti, uno che dalle parti di Milano ha allenato e fatto bene. E' proprio dall'analisi dell'allenatore avversario che parte la conferenza stampa di presentazione del match del mister nerazzurro.

Spalletti

"Luciano ha sempre fatto bene ovunque sia andato, è un valore aggiunto per le proprie squadre. Il Napoli è un'ottima squadra, hanno mantenuto gli elementi migliori tra cui Fabian e Koulibaly che sono rimasti. Ma aveva fatto ottime cose anche Gattuso"

Sarà una partita importantissima come contro il Milan per la classifica. Il coraggio e le motivazioni faranno la differenza"

Formazione

"Avrei potuto parlarne meglio prima del Milan e dello Sheriff perché avevamo la squadra al completo, abbiamo perso de Vrij e Sanchez e avuto problemi con Bastoni e Dzeko. Vedremo domattina, ma siamo concentrati prima sul Napoli. Manderemo in campo la formazione migliore"

Importante ma non spartiacque

"Abbiamo fatto un ottimo percorso in Serie A, come in Champions League. In campionato siamo indietro di due punti rispetto all'anno scorso. I tifosi ci aiutano, Milan e Napoli stanno tenendo un passo che in Italia non si vedeva da quarant'anni. Contro Atalanta, Juve e Milan meritavamo di più, sono arrivati tre pari, dobbiamo fare di più negli scontri diretti a partire da domani"

Siamo competitivi

"Bisogna cercare di indirizzare gli episodi nel migliore dei modi, spesso c'era di mezzo un rigore non dato o sbagliato, ma io sono orgoglioso di questi ragazzi che mi stanno dando tanto. Possiamo fare tutti meglio, sapevo che qui sarebbe stato un anno di transizione dopo le perdite in estate e invece siamo competitivi ovunque. Società e tifosi sono sempre al nostro fianco"

Brozovic

"Marcelo è un grandissimo calciatore, da tanti anni è qui e fa sempre grandissime cose. I nostri dirigenti sono qui tutti i giorni, pensano loro a queste dinamiche. Sanno cosa penso del calciatore"

