Inter-Spezia, match valido per la 15a giornata di Serie A, si é concluso con il punteggio di 2-0 a San Siro. Gara agevole per i ragazzi di Inzaghi, concentrati, determinati e dominanti, nonostante le assenze di De Vrij, Darmian e Bastoni e il riposo forzato imposto a Barella. Mai in partita lo Spezia, che deve ringraziare Provedel per non aver subito un passivo nettamente peggiore. Molto bene Calhanoglu e Dimarco, migliore in campo Lautaro. Quarta vittoria di fila tra campionato e coppa per l'Inter.

Lautaro Martinez esulta dopo il gol su rigore in Inter-Spezia - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Il tabellino di Inter-Spezia 2-0 (primo tempo 1-0)

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Dimarco; Dumfries, Gagliardini (Dal 87' Vidal), Brozovic (Dal 87' Vecino), Calhanoglu (Dal 69' Sensi), Perisic; Lautaro (Dal 74' Dzeko), Correa (Dal 74' Sanchez). All. S. Inzaghi

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian (Dal 46' Ferrer), Erlic, Hristov, Kiwior; Kovalenko (Dal 64' Maggiore), Sala (Dal 64' Bourabia), Reca (Dal 46' Bastoni); Salcedo (Dal 69' Verde), Manaj, Gyasi. All. T. Motta

Arbitro: Ghersini

Gol: 36' Gagliardini (I), 57' rig. Lautaro (i)

Assist: Lautaro

Ammoniti: Manaj, Lautaro, Kiwior

La cronaca in 9 momenti chiave

27' - LAUTARO! All'improvviso con un diagonale da fuori. Palla larga di poco.

36' - GAGLIARDINI! GOL! 1-0 Inter! D'Ambrosio per Lautaro col tacco, destro angolato di Gagliardini a infilare Provedel.

41' - OCCASIONISSIMA CORREA. Si prepara bene il tiro, entra in area, calcia. Ma il muro dello Spezia salva. Kiwior devia in corner.

45+ 1 - MIRACOLO DI HANDANOVIC! Cross da sinistra, stacco di testa di AMIAN perfetto, ma gran riflesso del capitano nerazzurro. Salva tutto.

52' - TRAVERSA PAUROSA DI CORREA. Raccoglie dopo un contrasto al limite, entra in area e calcia col destro. Traversa piena.

54' - PROVEDEL! Corner di DIMARCO, respinto, palla al limite per CALHANOGLU, che calcia potente. Gran parata di Provedel.

56' - AMMONITO KIWIOR. RIGORE PER L'INTER. Fallo di mano sul tiro di Lautaro. Ghersini non ha dubbi, braccio di Hristov.

57' - LAUTARO! GOL! 2-0 Inter! Rigore perfetto dell'argentino. Spiazzato Provedel.

61' - ANCORA PROVEDEL pazzesco. Gran intervento qui sul destro di CALHANOGLU, che era tutto solo.

MVP del match

Lautaro MARTINEZ - Da un suo colpo di tacco nasce il gol di Gagliardini. Ci prova in diagonale, si batte, ha voglia. Nella ripresa si procura e trasforma il secondo rigore di fila. Determinato.

Fantacalcio

Promosso - Roberto GAGLIARDINI - Segna il primo gol stagionale in campionato, con un bell'inserimento centrale. Vivo e volitivo. In mezzo molto presente.

Bocciato - Eddie SALCEDO - Non la prende mai. Anestetizzato da Dimarco, gara da ex trasparente.

La statistica

Per la prima volta con Inzaghi in panchina l'Inter ha vinto tre partite di fila di Serie A.

