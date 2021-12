NERAZZURRI SENZA FRENI! L’Inter batte 1-0 il Torino a San Siro, timbra un fantastico settebello (7 vittorie consecutive) e chiude il girone d’andata – e il 2021 – con l’ennesima vittoria (14 su 19 in campionato). Momentaneamente, la truppa di Inzaghi scappa a +7 su Napoli e Milan (entrambe in campo alle 20.45). Decisivo il gol di Denzel Dumfries al 30° del primo tempo. Ottava sconfitta in campionato per il Torino di Juric, che continua nel suo rendimento altalenante ma comunque chiude il girone d’andata a ridosso delle prime 10. Considerando le premesse, i piemontesi possono essere soddisfatti.

Nel 2021 l'Inter ha vinto 32 partite di campionato: nella storia della SerieA soltanto la Juventus nel 2016 (33) ha ottenuto più successi in un singolo anno solare. Inarrestabile. (OPTA)

Inter-Torino 1-0 (1-0 primo tempo)

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries (82' D'Ambrosio), Vidal (82' Sensi), Brozovic, Calhanoglu (69' Vecino), Perisic (90' Dimarco); Lautaro (69' Sanchez), Dzeko. All. Inzaghi

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno (65' Rodriguez); Singo (76' Ansaldi), Lukic, Pobega (65' Mandragora), Aina; Brekalo (76' Praet), Pjaca; Sanabria (59' Warming). All. Juric

Arbitro: Marco Guida della sezione Torre Annunziata

Gol: 30' Dumfries

Assist: Dzeko (1-0 Inter)

Ammoniti: Calhanoglu

Espulsi: nessuno

La cronaca in 5 momenti chiave

18'- PJACA SFIORA IL PALO! Piattone a giro dal limite dell’area e palla larga di mezzo centimetro. Handanovic pietrificato.

20'- OCCASIONISSIMA BASTONI! Perisic lo mette davanti alla porta con una spizzata, ma l’ex Parma ritarda la conclusione e si fa rimontare dalla difesa del Toro.

30'- RETEEEEEEEEEEEE! 1-0 INTER! DUMFRIESSSSSSS! Contropiede guidato da Dzeko, palla orizzontale a centro area, liscio di Brozovic e gran piattone incrociato di Dumfries che supera Milinkovic-Savic.

38'- LAUTARO SI MANGIA IL 2-0! Esterno illuminante di Calhanoglu in profondità, Lautaro tutto solo salta Milinkovic-Savic, colpisce con il destro in scivolata ma la palla finisce larga.

87'- PALO ESTERNO DI SANCHEZ! Grande imbucata di Sensi, destro affilato di Alexis Sanchez dal limite dell’area, palo esterno e palla fuori.

Il momento social

Mvp

Denzel DUMFRIES – 3 gol nelle ultime 4, prosegue il suo momento magico. Notevole la rasoiata nell’angolo, degna di "The Rocket" O’Sullivan. Gol che pesa tantissimo il suo.

Fantacalcio

Promosso

Samir HANDANOVIC - L’imbattibilità continua (oltre 500 minuti) e tutti i fanta-allenatori gongolano. Chiamato in causa poche volte, ma sempre attento.

Bocciato

Antonio SANABRIA - Pesa l’anticipo subito da Bastoni in occasione del gol nerazzurro. Non incide mai e risulta avulso dalla manovra.

Le pagelle

