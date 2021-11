"E' stata una gara importante, contro una squadra forte, sapevamo che non sarebbe stato facile". Ha pralato così Joao Pedro a Sky, dopo il 2-2 tra Sassuolo e Cagliari: "E' un momento di difficoltà, quindi ci prendiamo il punto. La squadra c'è, il gruppo è unito e vuole uscire da questa situazione", sottolinea l'attaccante, andato in gol su rigore.

"L'Italia? Sarei bugiardo se dicessi che non mi farebbe piacere. E' una maglia pesantissima, l'Italia è il paese che mi ha accolto. Non mi aspettavo tutto questo interesse nei miei confronti, vuol dire che ho fatto qualcosa di importante. Ma devo pensare prima al Cagliari perché il momento non è facile".

