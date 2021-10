Il tecnico granata Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Torino: il match contro i rossoneri è in programma martedì alle 20:45, e l'allenatore ex-Verona vorrà dare continuità all'ultima prestazione contro il Genoa, che ha permesso ai granata di rimettersi in carreggiata dopo due sconfitte di misura contro Juventus e Napoli.

In questo ottobre il calendario si è particolarmente accanito sul Toro, che si affaccia al terzo big match del mese con tanta voglia di fare bene. Juric dovrà spremere il più possibile da ciascun giocatore per impensierire un Milan temibile ma comunque affaticato dalla nuova routine infrasettimanale.

Tra le frecce dell'arco di Juric ci sarà anche la più acuminata, quella del Gallo Belotti: il bomber granata sta recuperando da un infortunio al tendine peroneo, anche se a livello spirituale è sempre più lontano dal capoluogo piemontese; Belotti non rinnoverà, ed è solo una questione di tempo prima che approdi in una big del nostro calcio, con Milan e Inter in pole. Interpellato sulla questione Belotti, Juric ha confermato i progressi del giocatore e ha fatto chiarezza sulla sua situazione contrattuale.

Serie A Pagellone 9ª: Simeone show, Milan da record, sprofondo Lazio UN' ORA FA

Su Belotti

"Belotti? E' entrato bene in tutte e due le partite che ha giocato, il suo recupero procede bene. Se temo che andrà via a gennaio? No, lui resterà fino a fine anno ma non firmerà neanche il contratto fino a fine stagione. Non ci saranno neanche altri rilanci, altri avvicinamenti. Lui farà il suo anno, spero bene, poi quando il campionato sarà finito allora deciderà cosa fare".

Su Pobega

"Pobega è un tuttocampista, può fare bene varie fasi. E' giovane e secondo me crescerà tanto quest'anno perché vedo che impara velocemente. Deve ancora migliorare sul piano tecnico".

Sul mercato

"Il mercato estivo lo abbiamo fatto con poco coraggio, il secondo mercato, quello di gennaio, dovrà essere fatto con molto più coraggio. Penso che il mercato di gennaio potrà essere una grande occasione per il Toro".

Sulla coppia Belotti-Sanabria

"Tutte le squadre hanno due attaccanti forti, che se manca uno gioca l'altro. Noi abbiamo Belotti e Sanabria, che sono giocatori diversi ma sono entrambi forti. Non mi sembra che il Gallo pecchi nella gestione della palla, giocare con uno o con l'altro non credo che cambi molto per noi".

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A Inter-Juve, 5 verità: Dybala faro, Inzaghi gestione da rivedere 3 ORE FA