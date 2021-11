Come sta Paulo Dybala? L'attaccante della Juventus, costretto a lasciare il campo per infortunio durante Uruguay-Argentina dopo aver evidenziato dei problemi muscolari, si è recato oggi al "J-Medical" per degli accertamenti. Gli esami hanno escluso lesioni al muscolo tibiale posteriore e quindi si tratta di affaticamento per l'argentino. Le sue parole - "Sto bene, grazie" - alla domanda di una tifosa bianconera avevano già fatto ben sperare. Ma quali sono le sue possibilità di scendere in campo nella sfida contro la Lazio dell'Olimpico di sabato pomeriggio?

Titolare, sì o no?

Per la trasferta contro i biancocelesti, resta in bilico la presenza di Dybala, in particolare vederlo titolare dal 1': Allegri farà di tutto per non forzare il rientro della Joya, quindi si scaldano già i possibili sostituti. Più probabile che venga risparmiato per le successive sfide contro Chelsea e Atalanta.

Per quanto riguarda l'attacco bianconero, Morata dovrebbe avere il posto assicurato e al suo fianco ci potrebbero essere Kulusevski, che scalpita per un posto al sole, e Kean, ormai recuperato dopo i recenti acciacchi.

