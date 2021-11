Juventus-Fiorentina, match valido per la dodicesima giornata di Serie A, si è concluso col punteggio di 1-0 in favore dei Bianconeri.

il guizzo del senatore Juan Cuadrado al 91’ regala tre punti alla squadra di Allegri, che aveva faticato a rendersi pericolosa sottoporta prima dell’episodio chiave: al 73’ infatti, Milenkovic per una doppia ammonizione. La Juventus si rilancia in campionato pur seminando poco;che aveva faticato a rendersi pericolosa sottoporta prima dell’episodio chiave: riduce i suoi in inferiorità numerica per una doppia ammonizione.

Juventus' Brazilian defender Alex Sandro (L) and Fiorentina's Italian midfielder Giacomo Bonaventura go for a header during the Italian Serie A football match between Juventus and Fiorentina on November 6, 2021 at the Juventus stadium Credit Foto Getty Images

Da lì, una partita intorpidita dalla riluttanza al rischio su entrambi i fronti, si trasforma in un tiro a segno bianconero: al 77’ Chiesa stampa una saetta sulla traversa, poi Morata insacca da posizione irregolare.

Al 91’ è il subentrato Cuadrado a risolverla con un doppio passo ubriacante seguito da una conclusione radente che infila Terracciano, decretando la 200esima vittoria di Allegri sulla panchina della Vecchia Signora. Con il successo di misura sui Viola, la truppa di Allegri sale in ottava posizione, con 18 punti collezionati in 12 giornate.

Un ruolino di marcia ancora insufficiente per i bianconeri, chiamati a fornire segnali di continuità nei prossimi big match contro Lazio e Atalanta. Di certo, l'allenatore livornese può gioire per il clean sheet e l'equilibrio difensivo ritrovati in piena situazione d'emergenza: Bonucci e Chiellini hanno dato forfait poco prima del fischio d'inizio, ma la coppia de Ligt-Rugani è riuscita ad imbrigliare con successo i movimenti di Dusan Vlahovic. La Fiorentina di Italiano esce a testa alta dall'Allianz Stadium: ordinati e propositivi, i Viola sono stati affossati da un episodio.

Tabellino

JUVENTUS-FIORENTINA 1-0

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Danilo, de Ligt, Rugani, Alex Sandro (45’ Pellegrini); Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot (80 Cuadrado); Dybala (92’ Bentancur), Morata (88’ Kaio Jorge). All. Allegri.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura (78’ Duncan), Torreira (64’ Amrabat), Castrovilli (79’ Nastasic); Callejon (75’ Igor), Vlahovic, Saponara (75’ Sottil). All. Italiano.

Arbitro: Simone Sozza di Seregno.

Gol: 91’ Cuadrado (J)

Ammoniti: Martinez Quarta (F), Danilo (J), Nastasic (F), Rugani (J)

Espulsi: Milenkovic (F)

Federico Chiesa, Juventus-Fiorentina, Getty Images Credit Foto Getty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

7’ - BONAVENTURA SPIZZA, PERIN RISPONDE. Prima chance per la Fiorentina: Saponara scodella in area per il volo di Bonaventura, che colpisce di testa da posizione non ottimale. La sua conclusione è angolata, Perin si tuffa e blocca sul secondo palo.

11’ - PRIMA OCCASIONE PER LA JUVENTUS! Odriozola legge male un rimbalzo e spiana la strada per Morata, che involato in area dribbla Terracciano da posizione defilata, poi scarica in mezzo per Dybala che spara alle stelle.

34’ - SAPONARA SFIORA LA TRAVERSA! Magia di Odriozola, che sul fondo fa sparire il pallone dalla guardai di Alex Sandro e Rabiot: il suo cross trova Saponara nel cuore dell'area. Il numero 8 viola colpisce la palla in caduta e sfiora la traversa.

38’ - FIORENTINA PERICOLOSA DI TESTA! Perin smanaccia in uscita e toglie la palla dalla testa di Castrovilli, poi sul cross di ritorno Vlahovic si avventa sulla palla ma il suo colpo di testa non centra lo specchio. Juventus vulnerabile sulla fascia sinistra difesa da Rabiot e Alex Sandro.

50’ - SQUILLO DI MORATA! Lo spagnolo controlla al limite dell'area, evita Milenkovic con un sombrero e scarica al volo verso la porta! La palla si spegne di poco a lato del palo.

73’ - MILENKOVIC RIMEDIA IL SECONDO GIALLO e va sotto la doccia! Imperdonabile l'intervento in ritardo su Chiesa!

77’ - TRAVERSA PIENA DI CHIESA! L'ala bianconera si districa dalla marcatura in area e scocca un tiro potente che fa tremare il ferro. Che occasione!

90+1’ - GOL! 1-0 JUVENTUS, HA SEGNATO JUAN CUADRADO! Un gol creato dal nulla! Il colombiano punta l'uomo in area, si libera sul fondo e infila Terracciano sul primo palo.

Il momento social

La statistica chiave

Massimiliano Allegri ha vinto la sua 200ª partita sulla panchina della Juventus in tutte le competizioni, diventando il 3° allenatore a tagliare questo traguardo da quando esiste la Serie A (1929/30), dopo Trapattoni (319) e Lippi (227).

MVP

Juan CUADRADO - Seconda panchina di fila dopo quella di Champions, mette la firma decisiva sul match con un gol dei suoi. In precedenza un paio di cross pericolosi, tra dribbling e accelerazioni. Decisivo.

Fantacalcio

PROMOSSO - Weston MCKENNIE: Fosforo, personalità e tecnica nel centrocampo bianconero, il migliore per distacco nel computo dei 90 minuti. Sembra tornato sui livelli della stagione passata, quando fu una delle sorprese più gradite in casa bianconera.

BOCCIATO - Nikola MILENKOVIC: Partita di muscoli e nervi, a volte si distingue per ottimi anticipi, altre esagera. Come in occasione del secondo giallo, a 70 metri dalla sua porta. Poteva gestire meglio l'episodio. Abbandona i suoi sul più bello e di fatto risulta decisivo in negativo.

