È l'influencer, youtuber e tiktoker Khaby Lame, tifoso bianconero d'eccezione, a svelare la nuova uniforme away della Juventus per la stagione 2022-23, griffata Adidas. Lo fa a modo suo, con un simpatico video ripreso per le strade di Los Angeles, e una trasformazione totale dell'abbigliamento provocata da un fulmine.

Come descritto sul comunicato ufficiale, la divisa suggerisce la magia delle partite notturne, grazie alla grafica Starbust color antracite luccicante incorporata nel tessuto. Il colore di base è il nero, scelto per il secondo anno consecutivo, ma gli inserti su colletto, maniche, spalle e loghi risaltano in bianco, mentre il main-sponsor Jeep presenta il fulmine all'interno dei contorni.

La Juventus sfoggerà la nuova divisa in occasione del debutto nella tournée estiva nordamericana. Nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 luglio, i bianconeri sfideranno la formazione messicana del Chivas a Las Vegas, per poi affrontare i big-match contro Barcellona e Real Madrid.

