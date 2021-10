sua qualora il tecnico livornese avesse ceduto alle sirene dell’amico Beppe Marotta la scorsa estate. Troppo fragoroso, alla fin fine, il richiamo di un altro grande amico, Andrea Agnelli, perché in fondo la Juventus non ha mai cessato di essere sinonimo di casa per il conte Max. Sarà un spartiacque: un derby d’Italia pivotal direbbero gli americani, o si andrà di qua o si andrà di là. Max Allegri si appresta ad affrontare in campionato l’Inter , squadra che – nel quadro del valzer di allenatori più incontrollabile della storia recente della Serie A – avrebbe potuto tranquillamente diventare laqualora il tecnico livornese avesse cedutola scorsa estate. Troppo fragoroso, alla fin fine, il richiamo di un altro grande amico, Andrea Agnelli, perché in fondo la Juventus non ha mai cessato di essereper il. Sarà un Inter-Juventus carico di significati, quasi: un derby d’Italiadirebbero gli americani, o si andrà dio si andrà di

Inter-Juve, amici mai: l'eterna rivalità del calcio italiano

I precedenti

Allegri contro l’Inter, ecco cosa recita il bilancio: 10 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte nei 24 precedenti tra tutte le competizioni. A ben guardare, tuttavia, solo due sconfitte - di cui una alla lotteria dei calci di rigore in Coppa Italia - sono maturate con il tecnico livornese alla guida della Vecchia Signora (e ben quattro in un pessimo parziale durante la legislatura rossonera). Il bilancio nei derby d’Italia in Italia, insomma, è incoraggiante e al contempo beneaugurante per un universo bianconero sempre più sollevato di aver ritrovato la rassicurante guida del condottiero dei 5 Scudetti, delle 4 Coppe Italia e delle 2 Supercoppe italiane.

Allegri nei Derby d'Italia

Vittorie/Pareggi/Sconfitte: 6/4/2

Gol fatti: 15

Gol subiti: 10

Giochisti/Risultatisti

si è rimessa in carreggiata: una vittoria in casa dei Campioni d'Italia uscenti, in questo senso, varrebbero doppio e sancirebbero il pieno reintegro dei bianconeri nell'arroventata corsa Scudetto. Con 13 punti dei 15 disponibili racimolati nelle ultime cinque di campionato e il percorso netto nel proprio girone di Champions League la Juventus di Allegriuna vittoria in casa dei Campioni d'Italia uscenti, in questo senso, varrebbero doppio e sancirebbero il pienodei bianconeri nell'arroventata corsa Scudetto.

Allegri: "Ora la Juve ha piacere anche a difendere"

a suon di “corto muso” ha rianimato la fragile Juventus di inizio stagione, ancora imparentata con la disfunzionale squadra della gestione Andrea Pirlo: a giudicare dalle dichiarazioni dei leader Chiellini e esaltarsi nell’arte di difendere, di sacrificarsi tutti assieme per l’obiettivo. Badando, più che allo spettacolo, al sodo. E il dibattito tra risultatisti e giochisti ha così (ri)preso fuoco. Voi da che parte state? Il tecnico livorneseha rianimato la fragile Juventus di inizio stagione, ancora imparentata con la disfunzionale squadra della gestione Andrea Pirlo: a giudicare dalle dichiarazioni dei leader Bonucci Szczesny Allegri ha nuovamente infuso nel gruppo la voglia di, di sacrificarsi tutti assieme per l’obiettivo. Badando, più che allo spettacolo, al sodo. E il dibattito traha così. Voi da che parte state?

RISULTATISTI O GIOCHISTI? La 1ª, conta solo l'albo d'oro La 2ª, il bel gioco dona grandezza

Mou: "A me e Allegri ci chiamano risultatisti perché vinciamo!"

