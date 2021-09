Juventus di progetto di bilancio 2021-22 della società bianconera è chiaro e volto a ripianare - in parte - un rosso di oltre 200 milioni di €, ma, come riportato dal Corriere dello Sport, dal luglio scorso su alcuni movimenti del club, vuole fare luce la Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), ossia l'ente rivolto alla tutela degli investitori, ma anche all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano. Oltre due mesi fa, l'autorità amministrativa ha infatti aperto un'ispezione, "avente per oggetto l’acquisizione, da parte dell’Autorità, di documentazione ed elementi informativi relativi ai proventi derivanti dalla gestione dei diritti dei calciatori". Nulla di strano ma sicuramente qualcosa di straordinario per una società calcistica, anche se l'art. 115 del Testo Unico sulla Finanza prevede tali ispezioni per società quotate in borsa, affidandole proprio alla Consob. Stasera il campo ci dirà, in parte, che ambizioni nutre ladi Massimiliano Allegri . A tenere banco, però, non è soltanto la sfida contro il Chelsea campione d'Europa in carica. Ildella società bianconera è chiaro e volto a ripianare - in parte - un, ma, come riportato dal, dal luglio scorso su alcuni movimenti del club, vuole fare luce la(Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), ossia l'ente rivolto alla tutela degli investitori, ma anche all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano. Oltre due mesi fa, l'autorità amministrativa ha infatti aperto, "". Nulla di strano ma sicuramente qualcosa di straordinario per una società calcistica, anche seprevede tali ispezioni per società quotate in borsa, affidandole proprio alla Consob.

In termini sportivi, rischio zero per la Juventus. Diverso, invece, il discorso amministrativo. La Consob non entra infatti nel merito dell'ordinamento sportivo, pertanto non ci saranno ricadute sui trasferimenti o potenziali penalizzazioni in classifica. Potrebbero però arrivare provvedimenti amministrativi, quali ammende. L'ispezione, di per sé, scoperchia ancor più il vaso delle plusvalenze, contenente buona parte del modello di business per mitigare il rischio sportivo, come affermato dal presidente Andrea Agnelli in una lettera rivolta agli azionisti. Nella missiva, Agnelli ha evidenziato che la pandemia ha "interrotto la costante crescita del valore complessivo delle transazioni per l’acquisizione e cessione delle prestazioni dei calciatori (circa -50% nel 2021 vs 2019)", generando così enormi danni per il club bianconero, ma non solo. I proventi di cui ha parlato Agnelli sono voce-ricavi comprendente le plusvalenze, i proventi da prestito di calciatori e i proventi della cessione di giocatori in comproprietà. Tutto ciò, per un decennio ha rappresentato una voce fondamentale dei bilanci juventini, generando ricavi per ben 762 milioni di € nel periodo 2011-21.

