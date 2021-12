Federico Bernardeschi. Sì, è tutto vero, l'uomo della partita è proprio uno dei giocatori che nell'epoca-Pirlo era tra i più bersagliati dai tifosi della Vecchia Signora. "Evanescente, inutile, fine a se stesso": questi gli epiteti più fini con cui era additato l'ex centrocampista della Fiorentina. Ora tutto è cambiato: È il minuto 88 di Juventus-Cagliari, i bianconeri sono in vantaggio per 2-0 e tutto lo Stadium si alza in piedi: sta uscendo dal campo, tra gli applausi. Sì, è tutto vero, l'uomo della partita è proprio uno dei giocatori che nell'epoca-Pirlo era tra i piùdai tifosi della Vecchia Signora.: questi gli epiteti più fini con cui era additato l'ex centrocampista della Fiorentina. Ora tutto è cambiato: Federico non solo è il migliore in campo contro il Cagliari , grazie a un assist (fortunoso) e un bel gol col suo mancino fatato, ma è uno dei più grandi protagonisti di questa mini-rimonta che sta mettendo in piedi la Juventus di Allegri.

"Può fare ancora meglio"

Max Allegri lo loda e lo sprona: “Dall’inizio della stagione ha fatto la miglior partita, ma questo non deve far sì che lui si debba ora sedere. Lui ha qualità per poter fare meglio, però dipende tutto da dove vuole arrivare lui. Per arrivare e mantenersi a certi livelli ci vuole un equilibrio mentale. La normalità è vincere le partite alla Juventus, non farne una bene e due male. Per far questo bisogna raggiungere un equilibrio. Vale per Bernardeschi – e sono contento per quello che ha fatto questa sera – ma per tutti"

Allegri e Mancini ci hanno sempre creduto

Si perché ovviamente gran parte della rinascita del "Berna" passa per il tecnico livornese, che ha saputo fare ciò che tanti prima di lui non avevano avuto il coraggio di fare con lui: dargli fiducia. Grazie alla libertà che gli ha concesso Max, senza essere troppo ingabbiato in un ruolo (trovarne uno ben definito è stato e rimarrà sempre il suo limite), Federico ha ritrovato la voglia di svariare su tutto il fronte offensivo, di mettere la propria qualità - mai messa in dubbio - al servizio della sua squadra, e non solo per sfoggio personale. E soprattutto riprendere confidenza con il tiro e con un gol che ormai mancava da 513 giorni e 43 partite di Serie A.

Sono contento, mi sono goduto tutto, quel momento me lo sono goduto, sono felice, sono felice per la squadra, era importante vincere, era importante dare una dimostrazione. E' bello chiudere anche l'anno così (Federico Bernardeschi)

Importante, senza dubbio, anche il fatto di essere sempre stato nel vivo anche in ambito azzurro: Roberto Mancini ha puntato spesso su di lui e sulle sue giocate di qualità, e le 4 presenze agli Europei trionfali della scorsa estate ne sono un'ulteriore conferma. La maturazione passa dalla consapevolezza dei propri mezzi, come è lui stesso a spiegare.

La scorsa stagione ho passato momenti difficili, ma ne sono grato perché si matura sempre nei momenti difficili, si fanno dei ragionamenti, si acquisisce consapevolezza. Sono andato all'Europeo, ho fatto un grande Europeo e non era facile. Sono venuto qui con la voglia di rimettermi in gioco al 100% e ci sto riuscendo. Ora ci sono ancora sei mesi, speriamo di continuare così (Federico Bernardeschi)

I numeri

La testa fa la differenza, i numeri la confutano: Bernardeschi a dicembre 2021 è stato il calciatore della Juventus che ha partecipato a più gol in tutte le competizioni, grazie a una rete e a tre assist. Il secondo è Alvaro Morata con due gol e un assist. Nell'ultimo mese, Federico è stato il calciatore della Juve a effettuare più tiri in porta (18), ma anche quello che ha creato più occasioni per i compagni (10). E poi ancora: nelle partite consecutive in cui è stato titolare Berna i bianconeri hanno totalizzato 4 vittorie e un pareggio; in più la Juve ha vinto in sette delle otto partite di Serie A in cui è finito nel tabellino dei marcatori (un pareggio).

Il Bernardeschi che stiamo vedendo ora è lo stesso di cui si erano innamorati tempo fa i tifosi della Fiorentina e poi, più tardi, i dirigenti della Juventus: un Bernardeschi da "standing ovation". Ora, come ricorda Allegri, serve continuità.

Allegri: "Passeremo un buon Natale, ma servivano più punti"

