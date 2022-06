Sono tanti i temi trattati da Koulibaly ai microfoni di BBC Sport Africa, come la delusione per il recente scudetto, dove il Napoli non è riuscito a tenere il passo delle due milanesi, ma che ha comunque visto i partenopei staccare di nuovo il pass per un grande ritorno in Champions League.

Ad





Parlando invece del presente, Kalidou sa già che ci saranno diversi cambiamenti in squadra per via dei giocatori che se ne andranno o di quelli che hanno il contratto in scadenza, ma non è preoccupato. Infatti il giocatore ha dichiarato: “so che il Napoli farà di tutto per lottare per lo scudetto".

Serie A Tutti i ritiri estivi delle squadre di Serie A: date e sedi dei raduni 2 ORE FA

Tifosi che possono stare dunque tranquilli e che hanno accolto come un figlio il difensone senegalese, che proprio a Napoli ha trovato una seconda casa. Ricorda con affetto i tanti messaggi ricevuti quando con la nazionale del Senegal ha trionfato alla Coppa d’Africa. Ma non solo: "A Napoli c'è molto amore, i tifosi mi apprezzano, è fantastico quando urlano il tuo nome. Sono cresciuto lì, i miei figli sono nati lì, ho un legame speciale coi napoletani”.

De Laurentiis: "Spalletti? Tecnico formidabile e persona seria"

Serie A Caso Osimhen: cosa rischiano il Napoli e De Laurentiis 5 ORE FA