La Sampdoria di D'Aversa si sblocca in campionato, trovando la prima vittoria in un modo molto convincente. Al Castellani, Francesco Caputo, autore di una doppietta, e compagni superano infatti l'Empoli con un secco 3-0, risultando cinici nei momenti chiave della sfida ma anche molto più creativi dei padroni di casa. Mattatore della sfida, a 360°, un Antonio Candreva sontuoso: non solo per il 66° gol o il 79° assist - in occasione del primo gol di Caputo, con uno scavetto intelligente e perfetto a premiare la profondità dell'attaccante - bensì per una prova magistrale nel cucire il gioco della Samp e creare occasioni da gol. Per la squadra di mister Andreazzoli una giornata negativa, in un lunch match domenicale che pure era cominciato con un dominio dei padroni di casa, nel gioco, nel possesso palla e nelle occasioni (con Patrick Cutrone sugli scudi fino al 30').

CLASSIFICHE E RISULTATI

Serie A Empoli-Sampdoria: probabili formazioni e statistiche 16/09/2021 A 15:11

Nello sport, il cinismo è spesso fondamentale. Lo sa bene una Samp che, dopo aver sofferto il bell'inizio dell'Empoli, va in vantaggio alla prima occasione utile. Candreva ricama un assist bellissimo per la profondità di Caputo; quest'ultimo ringrazia e, di sinistro, infila Vicario per il gol che toglie certezze ai padroni di casa. La squadra di Andreazzoli aveva cominciato molto bene il match, con un bel giro palla e un Petar Stojanovic particolarmente vivace sulla fascia destra. I cross di quest'ultimo, però, non sono stati capitalizzati da Leonardo Mancuso, capace di farsi murare da Emil Audero nei primissimi minuti e poi sfortunato nella spaccata volante che avrebbe potuto ristabilire la parità quasi a fine 1° tempo. Nella ripresa è monologo blucerchiato, con Candreva ancora superlativo e Caputo che, dopo aver centrato la traversa da due passi su carambola incredibile post calcio d'angolo, firma il 2-0 con la complicità di Sebastiano Luperto. Il difensore non accorcia dopo il doppio-passo dell'avversario e lascia troppo spazio al sinistro con cui Caputo buca le mani di Vicario. Finito il Caputo-show, c'è spazio però per l'eurogol di Candreva: stop e destro a giro dal vertice dell'area, per un gol da cineteca che impreziosisce una partita ottima sotto tutti i punti di vista. 3-0 per una Samp sicuramente cinica, ma anche più concreta e autrice di pochi errori in fase di impostazione. Per l'Empoli secondo k.o. consecutivo, con la sola vittoria - indubbiamente di prestigio - contro la Juventus a fare da parte positiva nel bilancio delle prime 4 giornate di campionato.

IL TABELLINO

EMPOLI – SAMPDORIA 0-3

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas (57’ Zurkowski), Ricci, Henderson (57’ Bandinelli); Bajrami (78’ La Mantia); Cutrone (68’ Di Francesco), Mancuso (68’ Pinamonti).

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley (83’ Chabot), Augello; Candreva, Thorsby (63’ Askildsen), Adrien Silva, Damsgaard; Caputo (83’ Torregrossa), Quagliarella.

GOL: 31’ e 52’ Caputo (S), 70’ Candreva (S).

ASSIST: 31’ Candreva (S), 52’ Bereszynski (S).

AMMONITI: 59’ Zurkowski (E), 73’ Askildsen (S), 88’ Torregrossa (S), 94' Luperto (E).

IL MOMENTO SOCIAL

LA CRONACA DEL MATCH IN 9 MOMENTI CHIAVE

02' MANCUSO IMPEGNA AUDERO!! Il bomber dell’Empoli si avventa su un cross basso di Cutrone, anticipando Augello, ma il portiere della Samp è prodigioso nel negargli la gioia del gol e concedere solo calcio d’angolo.

31’ GRAN GOL DI CAPUTO!! Splendida ripartenza della Samp, con Quagliarella che ricama per Candreva e l’ex-Inter che trova uno scavetto perfetto per l’inserimento di Caputo. Il bomber non si fa pregare e, da dentro l’area, firma col sinistro il vantaggio. 50° gol in Serie A per Caputo, 79° assist per Candreva.

40’ CHE OCCASIONE PER MANCUSO!! Break di Marchizza, che lascia sul posto tre avversari e poi crossa bene: Mancuso in spaccata volante prova a trovare il gran gol, ma la palla sfiora il palo alla sinistra di un Audero che sarebbe stato battuto.

42’ CAPUTO SI MANGIA IL 2-0!! Errore difensivo dell’Empoli e il bomber della Samp, ex di turno, può involarsi verso la porta di Vicario. Arrivato in area, Caputo tira però addosso al portiere e non trova il raddoppio.

43’ QUAGLIARELLA DA FUORI!! L’attaccante doriano si accentra e prova il destro a giro: palla vicinissima al palo, con Vicario che era comunque sulla traiettoria del tiro.

47’ DOPPIO MIRACOLO DI VICARIO!! In entrambe le occasioni, a impegnare il portiere dell’Empoli è Damsgaard. Prima tiro a giro su sponda aerea di Caputo, poi bordata di destro dal vertice dell’area di rigore, su appoggio di un compagno. In entrambi i casi, Vicario è superlativo nel dirgli di no.

50’ TRAVERSA DI CAPUTO!! Angolo dalla sinistra per la Samp, palla che carambola tra Colley e un difensore dell’Empoli e, poi, finisce tra i piedi dell’attaccante. Girata fulminea nell’area piccola e traversa piena, con Vicario ormai battuto.

52’ RADDOPPIA CAPUTO!! Candreva allarga per Bereszynski, il quale a sua volta serve Caputo: doppio passo su Luperto dentro l’area, col difensore dell’Empoli che colpevolmente non accorcia, e sinistro potente che piega le mani di Vicario per il 2-0 Samp.

70’ EUROGOL DI CANDREVA E TRIS SAMP!! Magia del migliore in campo, che s’inventa un gol da applausi. Quagliarella cambia gioco con la classica sventagliata, Candreva mette giù il pallone e, dal vertice dell’area, trova un destro a giro preciso e bellissimo. Vicario battuto, 3-0 e 66° gol in A per Candreva.

IL MIGLIORE

Indubbiamente, Antonio Candreva. Non solo per il gol o l'assist, ma per una partita spaziale. Sempre lui a cucire il gioco, ma anche a creare occasioni da gol, con tanta qualità nelle ripartenze blucerchiate e le solite, geniali, idee per qualsiasi compagno.

Serie A 2021-22, le 20 formazioni tipo dopo il calciomercato

Serie A Le pagelle di Samp-Inter 2-2: super Barella, Candreva non molla mai 12/09/2021 A 13:04