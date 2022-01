E' vero, non è stato protagonista del match, ma sicuramente Lapo Nava il Milan-Roma di giovedì sera lo ricorderà per tanto tempo: il portiere della Primavera dei rossoneri è stato convocato in occasione del match con i gialorossi per ovviare all'assenza di, causa Covid, occupando il ruolo di terzo portiere (il secondo era). Ha assistito alla partita dalla panchina, dove siedeva anche un certo Zlatan Ibrahimovic, e a fine gara ha fatto ritorno a casa prendendo il tram.