Folgorante. E’ l’aggettivo che meglio si addice all’avvio di stagione di Lautaro Martinez con le casacche di Inter e Argentina. 5 gol in 6 presenze di Serie A tracciando il sentiero per il Biscione, 8 gol creati (5 gol, 3 assist) in 10 presenze di qualificazioni ai Mondiali , assumendo il timone della ciurma albiceleste. Folgorante è stato anche il colpo di testa con cui il Toro ha deciso il match di ieri sera contro il Perù: al 43’ il centravanti dell’Argentina ha fatto irruzione in area di rigore peruviana, anticipando tutti sul cross al laser del collega “italiano” Nahuel Molina. Un proiettile ha trafitto il portiere Gallese sotto il sette, spaccando la porta e incendiando il Monumental.

La cura Scaloni

La sensazione è che il c.t. dell’Albiceleste Lionel Scaloni sia riuscito a mescolare l’intruglio giusto per portare all’apice della forma l’ariete interista: dal suo avvento sulla panchina della Seleccion nell’agosto del 2018, Scaloni ha fatto pesante ricorso al talento del Toro, che ha collezionato sin qui 31 presenze (2132 minuti) sotto la sua guida; per intenderci, si tratta di un numero di presenze maggiore rispetto a quello di Lionel Messi: la Pulce si ferma a 27 presenze, pur avendo giocato più minuti (2332) rispetto a Lautaro, confermandosi inamovibile una volta schierato dal 1’. Solo Paredes (36) e De Paul (33) possono vantare più apparizioni di Lautaro in questi tre anni.

Nonostante un minutaggio lievemente inferiore a quello del leader indiscusso, Lautaro ha inanellato più gol: il Toro è il migliore marcatore dell’era Scaloni, con 17 reti complessive messe a referto. In seconda posizione Messi (15), staccato anni luce dal resto dei connazionali (Correa, Paredes e Aguero si fermano a 3 gol). Questi numeri affermano la centralità di Lautaro nelle traiettorie di crescita e conferma tracciate da Inter e Argentina, elevandolo a top di gamma mondiale nel suo ruolo.

La crescita di Lautaro Martinez in Serie A. Dati: FBREF.com

STAGIONE PRESENZE RETI-ASSIST/90' GOL PREVISTI/90' TIRI IN PORTA/90' % TIRI IN PORTA/90' 2018/2019 27 0,54 0,48 1,21 30,5 2019/2020 35 0,62 0,58 1,54 34,4 2020/2021 38 0,81 0,55 1,27 33,3 2021/2022 6 1,00 0,83 1,20 31,6

La crescita di Lautaro Martinez in Nazionale.

STAGIONE PRESENZE RETI-ASSIST/90' TIRI IN PORTA/90' %TIRI IN PORTA/90' 2019 (Copa America) 4 0,61 1,53 35,7 2021 (Copa America) 6 0,61 1,21 40,0 2021-22 (Qualificazioni) 10 0,89 1,57 42,4

Con Copa America e Scudetto in tasca, una meritatissima ascrizione alla lista dei magnifici 30 candidati al Pallone d’Oro, e un rinnovo di contratto (Marotta lavora per un’estensione fino al 2025), Simone Inzaghi e i tifosi interisti si godono i frutti di un prodigio che ha raggiunto finalmente la sua piena maturazione.

Corsa contro il tempo per la sfida contro la Lazio

Contro la Lazio, ostica avversaria dei Nerazzurri sabato sera all’Olimpico, è una corsa contro il tempo: Lautaro atterrerà in Italia assieme al connazionale Correa con un volo charter in serata, a meno di 24 ore dal calcio d’inizio. A Inzaghi spetta il delicato compito di valutare le condizioni fisiche degli argentini e il loro pieno recupero dalle fatiche sudamericane. In caso di bocciatura, Dzeko sarebbe supportato da Calhanoglu o Perisic in posizione più avanzata rispetto al solito.

