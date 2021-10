Francesco Acerbi (Lazio) e Simone Bastoni (Spezia). Entrambi i difensori sono stati fermati per due turni, dopo i rossi comminati a loro carico dall'arbitro. Acerbi salterà i Verona, Bastoni non sarà utile alla causa spezzina contro Salernitana e Sampdoria. Una brutta botta per entrambi i club che potranno, però, presentare ricorso nei prossimi giorni per dimezzare la squalifica dei propri giocatori. Non è arrivata, invece, nessuna decisione in merito al caso Koulibaly, con il giocatore del Napoli che ha subito cori razzisti al Franchi durante e dopo il match con la Fiorentina. Sentenza rinviata, ma nell'attesa la Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito la 7a giornata di Serie A. Sono due i giocatori squalificati, ovvero per(Lazio) e(Spezia). Entrambi i difensori sono stati fermati per due turni, dopo i rossi comminati a loro carico dall'arbitro. Acerbi salterà i match contro Inter , Bastoni non sarà utile alla causa spezzina contro. Una brutta botta per entrambi i club che potranno, però, presentare ricorso nei prossimi giorni perdei propri giocatori. Non è arrivata, invece, nessuna decisione in merito al caso, con il giocatore del Napoli che ha subito cori razzisti al Franchi durante e dopo il match con la Fiorentina. Sentenza rinviata, ma nell'attesa la Fiorentina è stata multata per 10 mila euro

Tornando ad Acerbi, il giocatore della Lazio e della Nazionale ha fatto il mea culpa per quanto capitato a Bologna dove si è visto sventolare il rosso per proteste reiterate nei confronti dell'arbitro, con epiteti insultanti e offensivi (si legge dal verbale del Giudice Sportivo). A questo punto si è automultato e dovelverà l'importo in beneficenza.

Le scuse di Acerbi

Come sapete domenica sono stato espulso, mi dispiace per i compagni, per il mister e per i tifosi. Chiedo scusa per il brutto gesto che ho fatto in campo, non è da me e non è un buon esempio per i bambini e per chi ama il calcio. Per questo motivo ho deciso di automultarmi e devolvere in beneficenza una somma di denaro

