Lazio, proprio quando Sarri dava la parvenza di aver trovato un po' di continuità. Certo, l'infortunio di Immobile - che aveva rimediato Il ko contro il Bologna per 3-0 ha messo un po' in cattiva luce la, proprio quandodava la parvenza di aver trovato un po' di continuità. Certo, l'infortunio di- che aveva rimediato una lesione al flessore della coscia destra - non aveva dato una mano, e ora il tecnico dei biancocelesti spera di riaverlo a disposizione per il match dopo la sosta contro l'Inter . Un match già decisivo per le sorti del campionato. Considerando inoltre l'assenza di Acerbi per squalifica...

Immobile sta meglio e, dopo gli accertamenti svolti alla clinica Paideia di Roma, è tornato a Formello per un lavoro differenziato. Sarri spera di averlo a disposizione già tra mercoledì e giovedì per accelerare i ritmi del suo recupero. L'obiettivo, infatti, è quello di averlo pronto per l'Inter, in campo già dal 1'.

Immobile sostituito da Sarri nel primo tempo di Lazio-Lokomotiv Mosca - Europa League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Sulla via del recupero anche Zaccagni. L'ex Verona, dopo gli ultimi problemi fisici, non si è però allenato a causa di uno stato febbrile ed è rimasto a riposo. Dovrebbe, però, anche lui essere della partita per l'Inter. Partirà sicuramente dalla panchina, con Pedro e Felipe Anderson ad affiancare Immobile.

