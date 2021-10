Maurizio Sarri. Gli alti e bassi della squadra biancoceleste, capace di vincere il derby contro la Roma e settimana scorsa di battere l’Inter all’Olimpico ma anche di rimediare sconfitte brucianti esterne con Bologna (3-0) e La sconfortante sconfitta contro il Verona al Bentegodi ha mandato su tutte le furie il patron Claudio Lotito che ha ordinato il ritiro immediato a Formello per la squadra allenata da. Gli alti e bassi della squadra biancoceleste, capace di vincere il derby contro la Roma e settimana scorsa di battere l’Inter all’Olimpico ma anche di rimediare sconfitte brucianti esterne con Bologna (3-0) e Verona (4-1) , preoccupano la dirigenza che ha ordinato il ritiro immediato nel centro sportivo per preparare i prossimi impegni per nulla scontati contro Fiorentina e Atalanta.

Sarri furioso: "Gara inaccettabile, Luis Alberto? Io lavoro per il davanti della maglia mai per il dietro..."

Sono inaccettabili certe prestazioni dopo aver mostrato competitività in gare come quelle contro la Roma e l'Inter. Queste sono gare in cui è difficile avere un'idea anche di quelle che sono le prestazioni individuali. C'è poco da salvare, abbiamo fatto il contrario di quello che avevamo programmato. Abbiamo perso lucidità. Stiamo mostrando grandi limiti a livello di continiità, una squadra non può vincere con Roma e Inter e poi perdere a Bologna e a Verona con tutto il rispetto per gli avversari. Questo mi lascia pensare che a livello di mentalità dobbiamo ancora fare passi in avanti enormi. E' vero che l'Europa League è massacrante ma oggi sinceramente in campo che avevano fatto 90 minuti giovedì c'erano solo due giocatori quindi leverei l'alibi della questione fisica. La panchina di Luis Alberto? Se si vince contro la Roma e l'Inter le idee passano e poi quando si perde si cambia opinione. Mi risulta difficile dare una spiegazione logica. Io lavoro per il davanti della maglia e cerco di aiutare il dietro ma non farà mai il contrario. Metterò tutti nelle condizioni di rendere al meglio ma il mio interesse primario è la squadra”.

