4-4. Al minuto 99'. Ecco la partita fin qui più bella del campionato. Magari non per chi l'ha vissuta con lo spirito del tifoso, costantemente in bilico tra estasi e depressione; certamente per chi l'ha vista con un occhio neutrale. Lazio-Udinese si chiude con un pareggio pirotecnico che sarà ricordato per parecchio tempo. I friulani sognano il colpo con Beto sensazionale, autore di una doppietta e a tratti immarcabile. E poi trovano addirittura il momentaneo 1-3 con Molina, proprio prima dell'intervallo, dopo che Immobile aveva accorciato le distanze. Nella ripresa accade di tutto e di più. Segna Pedro, segna Milinkovic-Savic, Patric si fa espellere poco dopo ma viene imitato dallo stesso Molina. In 10 contro 10 è Acerbi a trovare la rete teoricamente decisiva, con un guizzo che prima viene reso vano dalla bandierina del guardalinee, giusto per aggiungere un altro pizzico di pathos, e poi convalidato tramite VAR. Ma proprio al 99' è Arslan a raggelare l'Olimpico, trovando l'insperato 4-4, con conseguente espulsione di Walace per eccessiva esultanza. Se Sarri manca il rilancio, Gotti può respirare.

Lazio-Udinese 4-4 (primo tempo 1-3)

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi (78' Zaccagni), Luis Alberto (64' Basic); Felipe Anderson (59' Radu), Immobile, Pedro. All. Sarri

Udinese (4-4-2): Silvestri; Perez, Becao (75' Nuytinck), Samir (87' Forestieri), Udogie; Molina, Walace, Jajalo (63' Arslan), Deulofeu (75' Soppy); Success (63' Pussetto), Beto. All. Gotti

Arbitro: Marco Piccinini

Gol: 17' Beto (U), 32' Beto (U), 34' Immobile (L), 44' Molina (U), 51' Pedro (L), 56' Milinkovic-Savic (L), 81' Acerbi (L), 99' Arslan (U)

Assist: Jajalo (U, 0-1), Success (U, 0-2), Deulofeu (U, 1-3), Forestieri (U, 4-4)

Ammoniti: Becão, Patric, Immobile, Molina, Udogie, Soppy

Espulsi: Patric 57', Molina 69', Walace 100'

La cronaca in 16 momenti chiave

17' – GOL DELL'UDINESE. Colpo di testa vincente di Beto su un cross da destra di Jajalo, Reina non ci arriva e la palla rotola in rete. 0-1.

22' – Cross di Luis Alberto e colpo di testa ravvicinato di Acerbi, che però manda la palla sopra la traversa. Ottima chance sprecata dalla Lazio.

29' – Cross morbido di Milinkovic-Savic e girata al volo da ottima posizione di Luis Alberto, che però spara alto.

32' – GOL DELL'UDINESE. Success recupera nella propria metà campo e lancia in una prateria Beto, che brucia Lazzari e Acerbi in velocità, dribbla Reina e mette dentro. 0-2.

Beto esulta dopo il gol in Lazio-Udinese - Serie A 2021-22 Credit Foto Imago

34' – GOL DELLA LAZIO. Azione personale di Felipe Anderson, che entra in area da destra e centra basso: Immobile si ritrova la palla dopo un doppio rimpallo e segna a porta vuota, riaprendo la partita. 1-3.

44' – GOL DELL'UDINESE. Ripartenza di Success che allarga a destra per Deulofeu, tocco in area per Molina il cui destro incrociato non dà scampo a Reina. 1-3.

51' – GOL DELLA LAZIO. Gran palla di Hysaj per Immobile, che però in area perde il tempo: arriva Pedro, che si fa spazio e col destro segna. 2-3.

Ciro Immobile raccoglie il pallone dopo il gol in Lazio-Udinese - Serie A 2021-22 Credit Foto Imago

54' – Beto si incunea di nuovo davanti davanti a Reina, il portiere laziale respinge, sempre Beto calcia da posizione defilata ma trova solo un angolo.

56' – GOL DELLA LAZIO. Milinkovic-Savic recupera al limite dopo un rimpallo e infila la palla sotto l'incrocio con un meraviglioso sinistro a giro. Pareggio della Lazio.

57' – Patric, già ammonito, trattiene visibilmente Success e riceve un inevitabile secondo giallo e il conseguente rosso. Lazio in 10 uomini.

69' – Molina salta fuori tempo e colpisce Radu, che crolla a terra: Piccinini estrae il secondo giallo e il conseguente rosso anche nei suoi confronti. Squadre in 10 contro 10.

77' – Cross lungo di Acerbi, sponda aerea di Milinkovic-Savic e destro di controbalzo di Pedro che sfiora il palo.

79' - GOL DELLA LAZIO. Punizione di Basic e colpo di testa vincente di Acerbi: il gol viene prima annullato per fuorigioco e poi convalidato con l'ausilio della VAR. 4-3.

L'esultanza dei giocatori della Lazio - Lazio-Udinese - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

92' – Gol annullato a Immobile: abbastanza netto in questo caso il fuorigioco dell'attaccante laziale, che davanti a Silvestri segna una rete che non viene convalidata.

99' – GOL DELL'UDINESE. Punizione di Forestieri, Arslan viene lasciato libero dalla difesa della Lazio e non perdona Reina. Clamoroso all'Olimpico, è 4-4.

100' – Espulso anche Walace, che ha esultato in maniera provocatoria provocando un parapiglia in campo. L'Udinese chiude in 9 contro 10.

Il momento social

MVP

Beto. A tratti impressionante in un primo tempo da favola. Segna una prima e poi una seconda volta, mettendo a soqquadro la difesa laziale. Una delle più belle sorprese del campionato.

Fantacalcio

PROMOSSO – Milinkovic-Savic. Grigio, come tutta la Lazio, in un primo tempo da dimenticare. Nella ripresa, semplicemente, dimostra di essere un campione: prestazione maiuscola, meraviglioso gol all'incrocio.

BOCCIATO – Patric. Malissimo a Napoli da terzino, malissimo stasera da centrale. Beto e Success gli fanno venire costantemente il mal di testa. Completa la serata negativa con un'espulsione sciocca ed evitabile.

