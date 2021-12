Brutte notizie per la Lazio e per Ciro Immobile: l'attaccante biancoceleste è risultato positivo al Covid-19 e dunque non potrà far parte della spedizione biancoceleste alla volta di Venezia. Come riporta la "Gazzetta dello Sport", Il capitano della Lazio ha effettuato prima un tampone antigenico, risultando positivo, poi anche un molecolare, ed è arrivata la conferma. Non è bastato sottoporsi alla quarantena dopo la positività della moglie Jessica.

l’Empoli all’Olimpico. Altro stop dunque per il centravanti biancoceleste che sarà fuori per la trasferta di domani a Venezia (ore 16.30) e spera di rientrare il 6 gennaio con

La ricostruzione

A Formello non si vedeva Ciro Immobile da circa una settimana: per lui si parlava di gastroenterite, in realtà era andato in autoisolamento dopo che la moglie Jessica aveva scoperto di essere positiva al Covid. La quarantena sarebbe terminata nella mattinata di mercoledì e, in caso di tampone negativo, il giocatore avrebbe potuto provare ad aggregarsi in extremis alla squadra, ma l'esito del nuovo tampone non ha lasciato scampo.

