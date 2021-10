i migliori e i peggiori di questo lunch match domenicale della settima giornata di Serie A 2021-21. Nel roboante 3-0 con cui il Bologna schianta la Lazio , è difficile trovare un voto basso per i ragazzi di Sinisa Mihajlovic. Diverso, invece, il discorso per quel che riguarda la Lazio di Maurizio Sarri, allenatore incluso. Andiamo a scoprire insiemedi questo lunch match domenicale della settima giornata di Serie A 2021-21.

=== LE PAGELLE DEL BOLOGNA

Lukasz SKORUPSKI 6.5 – Attento nelle uscite, dà fiducia e infonde sicurezza al reparto rossoblù. Attento nell’unica occasione da gol laziale.

Gary MEDEL 7 – Vero e proprio “pitbull”, mastino difensivo come pochi altri. Non sbaglia nulla, né in chiusura e neppure in anticipo.

Adama SOUMAORO 6.5 – Pare aver sofferto il passaggio dalla zona a uomo, ma oggi non se ne accorge nessuno. Tiene benissimo in difesa e ci prova anche nel 2° tempo con un colpo di testa che va alto.

Arthur Nicolas THEATE 8 – Insuperabile in difesa, corona una prova da mattatore assoluto con un assist al bacio e un gol, il 2° personale in campionato. Nessun difensore, alla sua età, ha segnato tanto nei top-5 campionati europei.

Lorenzo DE SILVESTRI 6.5 – Prova ordinata e compatta. Nel 1° tempo è quello che spinge di più sulle fasce, provando a mettere in mezzo cross invitanti per i compagni. Si fa ammonire scioccamente nel finale.

Nicolas Martin DOMINGUEZ 6.5 – Lo si vede magari meno dei compagni, ma è sempre prezioso in mezzo al campo, e non solo.

Mattias Olof SVANBERG 6.5 – Prova di sacrificio e costanza, perfino in un modulo tattico completamente rivoluzionato dal proprio allenatore.

Aaron HICKEY 7.5 – Grande prova per lo scozzese, impreziosita dal gol che suggella la vittoria rossoblù e in cui fa fare una figuraccia alla coppia Lazzari-Reina (dall'88' Kevin BONIFAZI SV).

Roberto SORIANO 6.5 – Inventa forse meno del solito, ma è un punto di riferimento assoluto e in fase di non possesso fa la differenza con un acume tattico invidiabile.

Marko ARNAUTOVIC 6.5 – A supporto di Barrow, poi prima punta quando serve e infine seconda punta in affiancamento. Fa praticamente tutto ed è inesauribile. Esce per un brutto colpo alla coscia sinistra: speriamo che non sia niente di grave (dall'85' Federico SANTANDER SV).

Musa BARROW 7.5 – Si accende a intermittenza, ma quando lo fa è elettrico. Non segnava da 10 gare, prima di domenica scorsa: ora sono 2 i gol consecutivi in Serie A, cui aggiunge anche l'assist per Theate, con un angolo perfetto. Standing-ovation stra meritata (dall'89' Emanuel VIGNATO SV).

All. Sinisa MIHAJLOVIC 8 – Stravolge la squadra, dopo un ritiro lungo e cercato, e imbriglia il gioco della Lazio come meglio non si potrebbe. Rinuncia alle fasce ma dà modo ai quinti di difesa di scatenarsi a tuttotondo. Non sbaglia una mossa e dimostra una calma olimpica in panchina. Chapeau.

=== LE PAGELLE DELLA LAZIO

Pepe REINA 5.5 – Non può nulla sui primi due gol, ma sul terzo forse concede troppo il primo palo anticipando sul secondo. Sempre sicuro coi piedi, indiscutibile per valore assoluto.

Adam MARUSIC 5 – Non garantisce mai la sovrapposizione a Felipe Anderson, cosa che invece avviene con Lazzari, e in copertura non dà garanzie.

Luiz FELIPE 5.5 – Forse il “meno peggio” nella retroguardia biancoceleste, ma rischia tantissimo nel finale dopo l’ammonizione per aver atterrato Santander.

Francesco ACERBI 4.5 – Balla come tutti i compagni di reparto, ma il rosso rimediato è un errore imperdonabile, specie per un giocatore del suo calibro e con una simile esperienza.

Elseid HYSAJ 5 – Buonissime chiusure, vanificate però dal modo in cui si perde la marcatura su Theate in occasione del raddoppio rossoblù (dal 58’ Manuel LAZZARI 5 – Entra, spinge e la corsia di destra ne beneficia, poi si fa ammonire e saltare come un birillo da Hickey per il 3-0).

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 5 – Non è al meglio della condizione ed è evidente. Non riesce però mai a incidere, pur partendo benino nel prendere le redini del centrocampo (dal 58' Toma BASIC 5 - Entra per ridare smalto al centrocampo laziale, lo si vede solo litigare e discutere con gli avversari).

Lucas LEIVA 5.5 – Prova qualche imbucata per Muriqi, con scarsi risultati. In mediana soffre tantissimo e non riesce a far girare la Lazio come potrebbe, al pari dei compagni di reparto (dal 71' Danilo CATALDI 6 - Non commette evidenti sbavature, ma la partita è ormai chiusa).

Luis ALBERTO 5 – Geometrie poche, invenzioni anche. Non è nel suo miglior periodo e lo si vede chiaramente. Aumenta di colpi quando può defilarsi a destra, ma è solo un fuoco di paglia (dal 71' Jean-Daniel AKPA AKPRO 6 - Entra e prova a ridare un po' di ordine al centrocampo).

PEDRO 5.5 – Fisicamente sembra quello messo meglio, ma non si accende quasi mai e, nella ripresa, potrebbe fare decisamente meglio per ridare un senso agli ultimi 30'.

Vedat MURIQI 5 – I compagni non lo servono quasi mai a dovere, ma lui fa rimpiangere non poco Immobile. Ha una buona occasione nel 1° tempo, ma taglia in anticipo e può colpire solo d'esterno (dall'80' PATRIC SV).

Felipe ANDERSON 6 – Davanti è l’unico laziale che tenta di sfruttare l’1vs1 e creare qualcosa. È però fin troppo isolato per mettere in apprensione la difesa di casa.

All. Maurizio SARRI 4.5 – Ci sono tutte le attenuanti del caso, per carità, ma oggi non legge minimamente la sfida. In ritardo coi cambi e partita impostata in modo tutt’altro che perfetto.

