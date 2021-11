Pasalic ha riposto Joao Pedro poco prima della mezz'ora, poi il gol vittoria è quello di Duvan Zapata nel finale di primo tempo. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio. Cagliari-Atalanta, match della 12a giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena all'Unipol Domus di Cagliari si è concluso col punteggio di 1-2 . Al gol diha ripostopoco prima della mezz'ora, poi il gol vittoria è quello dinel finale di primo tempo. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Ad

Classifiche e risultati

Serie A Gasperini: "Ronaldo? Da noi all'Atalanta chissà quanti gol" UN' ORA FA

--- Le pagelle del Cagliari ---

Alessio CRAGNO 6,5: Due uscite basse fondamentali per tenere a galla i suoi fino al fischio finale, vola sul possibile tris di Ilicic.

Gabriele ZAPPA 5,5: In apnea sulle sovrapposizioni di Maehle e i conseguenti inserimenti di Pasalic e Malinovskyi, il suo merito è di metterci anima e cuore. (dall'89' Diego FARIAS S.V.)

Diego GODIN 5: Soffre molto, troppo, la velocità e l'imprevedibilità degli inserimenti avversari. Si riscatta con un lancio al bacio per il gol di Joao Pedro ma serve davvero a poco.

Andrea CARBONI 5,5: Dopo l'avvio shock del Cagliari ritrova coraggio dopo il gol del momentaneo pareggio, rischia molto in occasione del rigore poi revocato dall'arbitro dopo l'On Field Review.

Charalampos LYKOGIANNIS 5: Contenere questo Zappacosta è una missione al di sopra delle sue capacità.

Raoul BELLANOVA 5,5: Fatica in fase difensiva in marcatura su Maehle, spreca una clamorosa occasione per trovare il pareggio a inizio primo tempo. (dall'83 Gaston PEREIRO S.V.)

Razvan MARIN 6: Tanta legna a centrocampo e qualche tentativo dal limite che spaventa Musso.

Kevin STROOTMAN 6: Partita di carattere e sostanza, lascia il campo con la convinzione di aver dato tutto. (dal 61' Leonardo PAVOLETTI 5,5: Cerca il pareggio con il colpo di testa specialità della casa, oggi la mira non lo premia.)

Alessandro DEIOLA 6: Intervento fondamentale su De Roon sul finale di primo tempo, (dal 46' Alberto GRASSI 5,5: Non riesce a dare la svolta sperata per il gioco del Cagliari.)

Naithan NANDEZ 6: Attento anche in fase difensiva, recuperi importanti e capacità di ribaltare l'azione in pochi attimi.

Joao PEDRO 6,5: I pericoli del Cagliari passano tutti dai suoi piedi, primo a reagire e ultimo a mollare tra i sardi.

All. Walter MAZZARRI 5: Seppur lo spirito è apparso ben diverso, nemmeno il ritiro è bastato per evitare la quarta sconfitta consecutiva. Arrivare alla sosta da ultimi in classifica rischia di fare più male del previsto.

Atalanta in festa dopo il gol a Cagliari, Serie A 2021/22 Credit Foto Getty Images

--- Le pagelle dell'Atalanta---

Juan MUSSO 6: Pochi reali pericoli da svetare, sfortunato in occasione del gol con la deviazione di Demiral che lo manda fuori giri.

José PALOMINO 6: Pochi reali pericoli, in entrambe le due aree le palle alte sono tutte di sua competenza.

Merih DEMIRAL 5,5: Si lascia scappare Joao Pedro sul gol del momentaneo pareggio dei sardi.

Pasalic festeggia dopo il gol in Cagliari-Atalanta, Serie A 21/22 Credit Foto Getty Images

Marten DE ROON 6,5: Che sia al centro del campo o nei tre di difesa, riesce sempre a garantire un uomo in più alla manovra bergamasca.

Davide ZAPPACOSTA 7: Qualdo alza i giri del motore non ce n'è per nessuno, ogni accelerazione manda letteralemente in crisi la difesa del Cagliari.

Remo FREULER 6,5: Le ripartenze velenose dell'Atalanta arrivano dalle sue palle recuperate a centrocampo, in fase di impostazione è un metronomo. (dal 92' Matteo PESSINA S.V.)

Teun KOOPMEINERS 6,5: Ha ormai saldamente in mano il centrocampo della Dea, palla illuminante d'esterno per il gol di Zapata. (dal 63' Matteo LOVATO 6: Garantisce maggiore solidità difensiva ai suoi per la mezz'ora finale.)

Joakim MAEHLE 6: Poche sbavature e solito ritmo martellante anche all'Unipol Domus Zappacosta gli ruba la scena.

Ruslan MALINOVSKYI 5: Non riesce mai realmente a mettersi in luce, ma oggi l'Atalanta se la cava benissimo anche senza di lui. (dal 63' Josip ILICIC 6,5: E' in gran forma e si vede, Cragno gli nega il tris con un super intervento.)

Mario PASALIC 6,5: Al posto giusto nel momento giusto per appoggiare in rete il pallone di Zappacosta, si conferma uno dei centrocampisti più incisivi in zona gol dell'intero campionato. (dal 92' Giuseppe PEZZELLA S.V.)

Duvan ZAPATA 7: Quarto gol consecutivo per il colombiano che si conferma l'uomo più in forma in casa Atalanta. Provare a fermarlo spalle alla porta appare davvero una missione impossibile.

All Gian Piero GASPERINI 7: La sua Atalanta continua a infrangere record su record. Quinta vittoria nelle prime sei trasferte della stagione, nessuno ci era mai riuscito nella storia del club.

Klopp: "Watford? Abbiamo studiato la Sampdoria di Ranieri"

Serie A Pasalic e Zapata stendono il Cagliari: l'Atalanta passa 1-2 4 ORE FA