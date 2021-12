Cagliari-Udinese, match valido per la diciottesima giornata di Serie A, è terminato con il punteggio di 0-4 , frutto delle reti di Molina, Makengo e Deulofeu (2). Espulso Marin per doppia ammonizione. Gara arbitrata da Fabio Maresca della sezione di Napoli. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Cagliari

Alessio CRAGNO 6 - Incolpevole su tutti e 4 i gol.

Luca CEPPITELLI 5 - Una partita sempre, continuamente e costantemente in apnea. (dal 70' Gabriele ZAPPA 6 - Quando entra la partita è praticamente finita. Si limita a fare il suo)

Diego GODIN 5 - Sbaglia l'uscita palla che regala il vantaggio all'Udinese. Uno come lui, certi errori proprio non può farli.

Andrea CARBONI 5 - In fase difensiva è sufficiente, in fase offensiva da mani nei capelli. Sbaglia ogni passaggio. (dal 46' Martin CACERES 5.5 - Con lui in campo non cambia sostanzialmente nulla)

Raoul BELLANOVA 5 - Ha tanta energia, ma la incanala solo nel verso sbagliato.

Alberto GRASSI 6 - Senza infamia e senza lode.

Razvan MARIN 4.5 - Vedi Godin. Da uno come lui, certi errori proprio non me li aspetto. L'espulsione al 65esimo è la fotografia della stagione del Cagliari.

NANDEZ 5.5 - Non è al 100%, e si vede. Meno dirompente e "cattivo" del solito. (dal 46' KEITA BALDE SV - 13 tocchi in 45 minuti: non so come valutarla una roba del genere)

DALBERT 5 - Un altro oggetto misterioso. (dal 46' Charalampos LYKOGIANNIS 6 - Sicuramente meglio di Dalbert, anche se non fa praticamente niente)

JOAO PEDRO 6 - L'unico in grado di dare ritmo alla manovra, l'unico in grado di creare qualcosa, l'unico in grado di legare il gioco. Ci mette l'anima, ma sostanzialmente non ha nessuno con cui dialogare. Portatelo via da Cagliari prima che sia troppo tardi.

PAVOLETTI 5.5 - L'unico tiro in porta arriva dal suo piede, ma per il resto non la sfiora mai. Becao e Nuytinck lo sovrastano. (dal 70' Alessandro DEIOLA 6 - Entra a partita finita. Non fa danni)

ALL. Walter MAZZARRI 4 - Ha completamente perso la squadra. Va esonerato.

L'amarezza di Walter Mazzarri, Cagliari-Udinese, Getty Images Credit Foto Getty Images

Le pagelle dell'Udinese

Marco SILVESTRI 6 - Para bene su Pavoletti e poi non viene più chiamato in causa. Poteva portarsi qualcosa da leggere.

Rodrigo BECAO 6 - Bravo e furbo. Difensore molto sgamato. Prende un ammonizione inutile a fine partita.

Bram NUYTINCK 6.5 - Che solidità il capitano! Annulla Pavoletti (insieme a Becao) e domina l'area a piacimento.

SAMIR 6.5 - Anche qua molto molto bene. Bel trio con Nuytinck e Becao.

Nahuel MOLINA 7 - Che forza, che spinta e che gol! Coordinazione perfetta e palla all'angolino basso. (dall'80' Brandon SOPPY SV)

Tolgay ARSLAN 6.5 - Il cervello del centrocampo: poco appariscente, ma preciso. (dal 74' Mato JAJALO 6 - Controlla la situazione)

WALACE 6.5 - Polmoni d'acciaio e contrasti di ferro. Giocatore veramente prezioso.

Jean-Victor MAKENGO 7.5 - È il working class hero che per una nottata si prende il titolo di migliore in campo. Segna il gol del vantaggio, regala l'assist a Deulofeu, trova sempre la posizione corretta per farsi servire ed è fenomenale nella pressione. Bravo!

Iyenoma UDOGIE 6.5 - Ma quanta energia ha? Emblematico il contropiede in cui semina Dalbert e si prende la punizione da cui nasce il 2-0 di Deulofeu. (dall'80' Marvin ZEEGELAAR SV)

Gerard DEULOFEU 8 - Fino al gol è poco appariscente, ma da lì in avanti diventa un padrone. Spara una punizione fantastica e dipinge un arcobaleno degno degli impressionisti. Che forte. (dal 74' Ignacio PUSSETTO 6 - Vuole a tutti costi il gol: non lo trova)

BETO 6 - Meno devastante rispetto alle ultime uscite, ma comunque utile alla manovra della squadra. (dall'86' Lazar SAMARDZIC SV)

All. Gabriele CIOFFI 7 - Secondo test superato a pieni voti. Quattro punti in due partite. Se il buongiorno si vede dal mattino, buongiorno Gabriele.

