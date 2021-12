Fiorentina-Salernitana, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A, è terminato con il punteggio di 4-0 , frutto delle reti di Dusan Vlahovic (2), Jack Bonaventura e Youssef Maleh. Gara arbitrata da Davide Ghersini della sezione di Genova. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle della Fiorentina

Serie A La Fiorentina non si ferma più! Salernitana sistemata 4-0 al Franchi 4 ORE FA

Pietro TERRACCIANO 6.5 - Che bello avere un portiere così! Interviene quando serve e lo fa sempre nel modo giusto. Bravo, bravo. (PS: sta diventando fortissimo anche nelle letture, agendo con un vero e proprio libero vecchio stampo).

Alvaro ODRIOZOLA 6 - Un primo tempo timido, un po' in controtendenza con il suo spirito. Nella ripresa nettamente meglio. (dall'87' Lorenzo VENUTI SV)

Nikola MILENKOVIC 6 - Controlla abbastanza bene Simy. Tolto al 45esimo per colpa dell'ammonizione. (dal 46' IGOR 6 - Controlla la situazione senza fare grossi danni)

Lucas MARTINEZ QUARTA 6.5 - Ennesima prestazione di livello per il difensore, che non sbaglia praticamente niente.

Cristiano BIRAGHI 6.5 - Molto molto bene nel primo tempo, dove spinge e mette 2-3 palloni invitanti per i compagni. Più controllato nella ripresa. (dall'87' Aleksa TERZIC SV)

Giacomo BONAVENTURA 7 - Il gol è solo ciliegina sopra una prestazione per 45 minuti è semplicemente accademica. Sempre nel vivo della manovra, sempre pronto a svariare, a creare superiorità numerica, a incidere. Vincenzo Italiano ha trovato il modo per togliere la polvere dal talento del vecchio Jack.

Lucas TORREIRA 6.5 - Soffre un po' troppo la marcatura di Obi nella prima mezz'ora, ma poi riesce a liberarsi e torna a dettare i tempi.

Alfred DUNCAN 6 - Non bello da vedere, ma utile. Fornisce l'assist al primo gol di Vlahovic. (dal 79' Youssef MALEH 6.5 - Entra e segna: che volete di più? Secondo gol consecutivo)

Jose CALLEJON 6 - Fa partire il cross che innesca il vantaggio di Bonaventura e poi offre tanta generosità alla causa. (dal 72' Riccardo SOTTIL 6.5 - Come sopra per Maleh. Entra e serve l'assist del 3-0. Italiano ha ritrovato anche lui)

Dusan VLAHOVIC 7.5 - Bisognerebbe premiare altri con la palma del migliore, perché non ha giocato una partita indimenticabile, ma i numeri sono clamorosi. Quindici gol in campionato, 32 nell'anno solare e una prepotenza da far spavento. Questo ragazzo è una macchina da guerra.

Nicolas GONZALEZ 6 - Non entra perfettamente in partita, si rende pericoloso in un paio di occasioni, si muove tantissimo ma è parecchio impreciso.

All. Vincenzo ITALIANO 7 - Credere alla qualificazione europea, oggi, non è così utopistico, e il merito è quasi totalmente suo. La sua Fiorentina vola.

Le pagelle della Salernitana

Vid BELEC 4 - Già la Salernitana fa una fatica bestia a giocare alla pari con le proprie avversarie, se poi lui regala 2 gol e mezzo, allora la salita diventa peggio del monte Zoncolan. Non irreprensibile sul vantaggio di Bonaventura, goffo sul raddoppio di Vlahovic e maldestro nella respinta che provoca il 4-0 di Maleh. Partita da dimenticare.

Norbert GYOMBER 5 - Nel primo tempo tiene anche bene, poi Vlahovic lo sovrasta.

Luka BOGDAN 5 - Come sopra. Primo tempo tutto sommato decoroso; ripresa in balia della tempesta organizzata da Vincenzo Italiano.

Frédéric VESELI 6 - Esce a fine primo tempo e "si salva". (dal 46' Filippo DELLI CARRI 6 - Era alla prima in Serie A: se l'è cavata egregiamente considerando il contesto. Anzi, è andato anche vicino al gol)

Wajdi KECHRIDA 5.5 - Abbastanza devoto alla causa, ma poco incisivo nella metà campo avversaria.

Grīgorīs KASTANOS 6 - Ci mette tanta energia, corre, si inserisce e propone tracce verticali. Uno dei pochi a salvarsi. (dal 52' Federico BONAZZOLI 5.5 - Meno incisivo rispetto ad altre volte)

Lassana COULIBALY 5 - Un fantasma. Voi l'avete visto?

Joel OBI 6 - Primo tempo di alto livello: attento e preciso in marcatura su Torreira, propositivo in avanti. Nella ripresa finisce la magia. (dal 63' Andrea SCHIAVONE 6 - Senza infamia e senza lode)

Luca RANIERI 5.5 - Va un po' a strattoni, diviso tra la voglia di fare e le mancanze a livello tecnico. (dal 91' Paweł JAROSZYNSKI SV)

Franck RIBERY 6 - L'unico in grado di "fare qualcosa", peccato che i compagni e il fisico non lo aiutino. Il suo ritorno al "Franchi" è da dimenticare. (dal 91' Francesco DI TACCHIO SV)

Nwanko SIMY 6 - Nel primo tempo fa una gran fatica contro Milenkovic e Martinez Quarta, poi nell'ultimo quarto d'ora si accende e sfiora il gol in un paio di occasioni.

All. Stefano COLANTUONO 5 - La preparazione del match è fatta bene, con i giusti compiti offensivi e difensivi, ma purtroppo questa squadra è profondamente limitata. A 15 minuti dalla fine c'è un sussulto guidato da Simy, ma in qualche modo la Fiorentina lo spegne.

