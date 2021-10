Fiorentina-Spezia, match valido per l'undicesima giornata di Serie A, è terminato con il punteggio di 3-0 , frutto di una tripletta di Dusan Vlahovic. Gara arbitrata da Antonio Giua. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle della Fiorentina

Pietro TERRACCIANO 6 - Si prende gli applausi del pubblico viola quando va a recuperare un pallone impossibile evitando un angolo. Parate? Una sola, su Nzola. Che però era in fuorigioco.

Lorenzo VENUTI 6 - Attento difensivamente, non rinuncia nemmeno ad aiutare Sottil in fase di propulsione, con un paio di buoni spunti (dal 60' Alvaro ODRIOZOLA 7 - Entra e sgasa senza fermarsi mai. Splendido lo scambio con Saponara in occasione del raddoppio. Poi sfiora pure il centro personale)

Nikola MILENKOVIC 6,5 - Solido. Tiene corda a Nzola e agli altri attaccanti spezzini, guidando con personalità la difesa viola.

Lucas MARTINEZ QUARTA 6,5 - Nel primo tempo rimedia un'ammonizione piuttosto ingenua, ma è una delle pochissime macchie di una prestazione attenta (dal 75' IGOR s.v.)

Cristiano BIRAGHI 6 - Diligente nei propri compiti difensivi, a dire il vero non complicatissimi. Dal suo sinistro parte anche qualche cross.

Giacomo BONAVENTURA 7 - Tocca un'infinità di palloni, piazzandosi tra le linee o come primo costruttore di gioco. Sempre con qualità e precisione nelle giocate. Avvia l'azione del tris.

Lucas TORREIRA 7 - Cuore e anima della manovra della Fiorentina. Il pallone passa sempre dai suoi piedi per transitare su quelli di un compagno (dal 74' Sofyan AMRABAT s.v.)

Gaetano CASTROVILLI 6 - Segnali di rinascita dopo un periodo particolarmente complicato. Ha voglia di inventare calcio, anche se è poco cattivo alla conclusione (dal 68' Youssef MALEH 6 - Entra bene in campo e quasi lascia il segno)

Riccardo SOTTIL 6 - Elettrico, sempre in movimento, sempre desideroso di puntare l'uomo, anche se non sempre preciso. Chiama però Provedel al grande intervento (dal 68' José Maria CALLEJON 6,5 - Lascia lo zampino sul risultato con il perfetto assist per il tris di Vlahovic)

Dusan VLAHOVIC 8 - Che partita. E che giornata. Vuole spaccare il mondo e, beh, ci riesce. Con una tripletta d'autore aumenta i rimpianti della Fiorentina, che sarà presto costretta a separarsene.

Riccardo SAPONARA 7,5 - Il colpo di tacco per Odriozola nell'azione del 2-0 è da far vedere e rivedere. La giocata migliore di una partita in cui, ancora una volta, eccelle.

All. Vincenzo ITALIANO 7,5 - La sua Fiorentina ha un'identità di gioco e non lo si scopre oggi. Dopo tanti anni bui, può davvero essere la mina vagante per un posto in Europa.

Le pagelle dello Spezia

Ivan PROVEDEL 6 - Salva il salvabile per tutto il primo tempo, prima di arrendersi. Rimane il migliore dello Spezia, ed è tutto dire.

Salvador FERRER 5 - In costante difficoltà con Saponara quando l'ex compagno prende palla. Viene ammonito e Motta gli risparmia il secondo tempo (dal 46' Kelvin AMIAN 5 - Non dà un apporto sostanziale alla squadra, sprecando peraltro un contropiede potenzialmente pericolosissimo)

Martin ERLIC 5,5 - Viene schierato all'ultimo per un problema accusato da Hristov durante il riscaldamento e alla fine è uno dei meno peggio: nel primo tempo mura Sottil a pochi passi dalla porta.

Dimitrios NIKOLAOU 5 - Crolla completamente nella ripresa dopo un primo tempo dignotoso: completamente sorpreso sia in occasione del secondo che del terzo gol viola.

Simone BASTONI 5 - In affanno per tutto il primo tempo con Sottil e Venuti. Così come Ferrer, non rientra in campo dopo l'intervallo (dal 46' Ebrima COLLEY 5,5 - Se non altro ci mette grinta e voglia di cambiare il corso delle cose. Ma dura poco)

Giulio MAGGIORE 5 - Fatica a trovare la posizione. Tenta di sorprendere Terracciano dopo pochi secondi, poi soffre parecchio (dal 65' Rey MANAJ 5,5 - Poco o nulla da segnalare, non solo per colpa sua)

Viktor KOVALENKO 5 - Vedi Maggiore. In ombra e sovrastato dal centrocampo di casa.

David STRELEC 5 - Combina pochissimo per tutta la partita. E naturalmente a un certo punto viene sostituito (dal 65' Daniele VERDE 5,5 - Ha una mezz'ora complessiva a disposizione: troppo poco)

Eddy SALCEDO 5 - Un bel tocco filtrante per Nzola, comunque pescato in fuorigioco, e poi il buio assoluto. Gioca solo il primo tempo (dal 46' Jacopo SALA 5,5 - Meglio rispetto ai titolari, ma da solo non può bastare)

Emmanuel GYASI 4,5 - Senza spunti in attacco, ma come il resto della squadra, e disastroso nella propria area: un tocco da pallavolista induce Giua ad assegnare il rigore che sblocca la partita.

M'Bala NZOLA 5 - Sbatte subito contro Terracciano, venendo però pescato in offside. Poi ha pochissimi palloni giocabili.

All. Thiago MOTTA 5 - Ci prova in tutti i modi, ribaltando la squadra come un calzino già all'intervallo. Ma contro un Vlahovic così non è giornata.

