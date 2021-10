Genoa-Sassuolo, match valido per l'ottava giornata di Serie A, termina 2-2 . In gol Scamacca nel primo tempo con una doppietta, poi Destro e Vasquez per i padroni di casa. Neroverdi che quindi passano due volte in vantaggio, ma vengono acciuffati al 90' grazie al gol del difensore avversario al debutto in Serie A. Gli ospiti salgono a quota 8 in classifica, Genoa terzultimo a 6. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

=== GENOA ===

Salvatore SIRIGU 7 - La parata su Djuricic alla fine del primo tempo vale come un gol.

Davide BIRASCHI 5,5 - Prima mezz'ora da incubo, con Scamacca e Raspadori che lo passano ogni volta che prendono palla. Nel finale di primo tempo trova le misure e respira un po'. Esce ad inizio ripresa. (Dal 52' Andrea CAMBIASO 6,5 - Grandissima partita per il giovane difensore, che con personalità porta palla in avanti in più occasioni).

Johan VASQUEZ 6,5 - Anche per lui partita dai due volti. Pesante insufficienza nel primo tempo, ottima gara nella ripresa, condita anche dal gol del pareggio al 90'.

Domenico CRISCITO 7 - Alla fine uno dei migliori in campo. Fatica enormemente anche lui nei primi minuti, ma nella ripresa è decisivo. Bravissimo a rendersi utile sia in fase difensiva che offensiva.

Stefano SABELLI 4,5 - Risulta lui il peggiore di questo incontro. Alla mezz'ora Ballardini lo manda fuori, mettendo Ekuban e cambiando modulo. La mossa si rivela vincente e il Grifone comincia a giocare. (Dal 32' Caleb EKUBAN 6,5 - Difficile dare un voto alla prestazione di Ekuban. Da un certo punto di vista è stato il migliore del Grifone, colui che con il suo ingresso cambia volto alla squadra. Ma gli errori sotto porta sono clamorosi e decisivi).

Abdoulaye TOURE 5 - Totalmente fuori dal gioco per l'intera partita giocata. (Dal 76' Valon BEHRAMI S.V).

Milan BADELJ 5 - Ancora mezz'ala, accompagna il gioco senza però riuscire a mettersi particolarmente in luce. (Dal 46' Yaya KALLON 6,5 - Buon secondo tempo per il giovane giocatore genoano. Prova in diverse occasioni, con le sue incursioni sulla fascia, a scatenare il panico nella difesa avversaria).

Nicolò ROVELLA 6 - Bene ma non benissimo. Come regista è invisibile nella prima mezz'ora di gioco. Nella ripresa prende in mano i suoi e giostra al meglio sulla mediana. Trova anche l'assist per il colpo di testa di Vasquez che vale il pareggio.

Mohamed FARES 6,5 - Insieme a Destro è l'unico che si salva nello sciagurato primo tempo dei padroni di casa. Molto utile il suo lavoro sulla fascia.

Goran PANDEV 5,5 - Viene chiamato in causa spesso con lanci lunghi, lui combatte come può. Non riesce però ad essere pericoloso come vorrebbe. (Dal 76' Felipe CAICEDO S.V - Tutti a Genova lo attendono, al momento non riesce ancora a fare la differenza).

Mattia DESTRO 6,5 - Solito leone in area avversaria. Al primo pallone ricevuto risveglia i suoi con il gol che accorcia le distanze. Trova anche il pareggio, ma la VAR annulla per fuorigioco. Combatte dal primo all'ultimo minuto.

All Davide BALLARDINI 6 - Il suo Genoa non scende in campo nella prima mezz'ora. Poi è bravo a cambiare volto ai suoi. Trova un pareggio che però non rilancia il Grifone in classifica.

=== SASSUOLO ===

Andrea CONSIGLI 6 - Non può nulla sui gol presi, per il resto non è autore di parate straordinarie.

Jeremy TOLJAN 7,5 - Perfetto sulla fascia, con corsa in quantità e assist superbi per i compagni. Perfetto anche nelle diagonali difensive su Pandev e Destro.

Vlad CHIRICHES 6,5 - Nella prima parte di gara non è perfetto ed è autore anche di qualche errorino di troppo. Nella ripresa salva più volte su Destro e Pandev lanciati a rete.

Gian Marco FERRARI 6 - Meno preciso e puntuale rispetto a Chiriches. Utilissimo però nella ripresa a sventare diverse palle gol avversarie.

Oliveira da Silva ROGERIO 5 - Uno dei pochi insufficienti degli ospiti. Ci si aspettava molto di più da lui, invece sembra impaurito e spaesato. Spinge col contagocce.

Davide FRATTESI 6,5 - Primo tempo da fenomeno assoluto. Corre su ogni pallone, semina il panico sulla mediana e va vicino al gol in più occasioni. Cala nella ripresa, come tanti compagni.

Maxime LOPEZ 5 - Anche lui deludente. Fortunatamente Frattesi nel mezzo riesce a coprire le sue amnesie. Invisibile. (Dal 91' Edoardo GOLDANIGA S.V).

Domenico BERARDI 6 - Sufficiente, nulla di più. Nel match che mette in mostra le grandi prestazioni di Scamacca e compagni, lui è un po' nell'ombra. Poco incisivo, bada più a fare il lavoro sporco per i compagni. (Dal 91' Domenico MAGNANELLI S.V).

Filip DJURICIC 6,5 - Si muove bene tra le linee e sfiora anche il 3-1. Esce dopo aver dato tutto. (Dal 75' Geōrgios KYRIAKOPOULOS S.V).

Giacomo RASPADORI 6,5 - Finalmente insieme a Scamacca, i due fanno quello che vogliono nel primo tempo. Offre palloni fantastici ai compagni, prova anche a farsi vedere in zona gol. (Dal 63' Abdou HARROUI 6,5 - Ottimo ingresso in campo, non fa rimpiangere il compagno sostituito).

Gianluca SCAMACCA 7 - Primo tempo da leader assoluto. Due gol fatti, un altro segnato ma annullato dopo una vita dal VAR. Semplicemente immarcabile. Poi però i padroni di casa prendono un po' le misure e per lui si fa difficile. (Dal 74' Gregoire DEFREL 5,5 - Entra quando l'inerzia della gara è ormai del grifone, è vero, ma lui non fa nulla per ribaltarla)

All. Alessio DIONISI 6 - Il suo Sassuolo parte fortissimo, sfiora il 3-0 e il 3-1. Non la chiude e viene castigato nel finale.

